Отец сломал сыну ногу за плохо выученный алфавит

39-летний отец сломал своему семилетнему сыну ногу из-за того, что мальчик не мог запомнить буквы алфавита, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.
Отмечается, что ЧП произошло еще пять лет назад, однако мать ребенка была запугана мужем и не обращалась в правоохранительные органы.
Теперь в отношении жителя поселка Палана заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
По данным следствия, мужчина вместе с сыном разучивал алфавит. Ему показалось, что мальчик плохо запоминает буквы, схватил его и силой бросил на пол. В итоге ребенок получил закрытый перелом большой берцовой кости.
Мужчина задержан. По данным следователей, он состоит на учете у психиатра
Комментарии
Кто разрешил психам размножаться???