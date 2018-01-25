Пользователи Сети нашли анкету нового избранника экс-балерины на сайте для знакомств, где он указал, что живет в коммуналке, сообщает LIFE.
Пользователи Сети выяснили, кто же этот загадочный любовник, подаривший Анастасии Волочковой тот самый белый "майбах". Им оказался южанин Михаил Логинов, который до недавнего времени работал в Анапе. На сайте предпринимателей prohotel.ru указано, что он является заместителем коммерческого директора одной из организаций в сфере туризма и отдыха.
О новом любовнике популярной балерины стало известно в начале января. Волочкова выложила в "Инстаграм" фотографию, где она обнимается с мужчиной в аэропорту Шереметьево, и рассказала о дорогом подарке — белом "майбахе". Она также написала: "Поездка на Мальдивы — мне! Пишу из самолета — это тоже мне. Подаренный мне белый "майбах" — мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы — тоже мне! Объятия любимого человека — тоже мне!"
В Сети, как пишет издание, также нашлась скромная анкета Михаила на сайте знакомств. Якобы он написал, что живет в комнате коммунальной квартиры, имея небольшой, но стабильный доход, и ищет москвичку для регулярных встреч: "Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс". Он также отметил, что курит и любит выпить.
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