В Москве в кинотеатре "Пионер" начался показ фильма "Смерть Сталина", сообщают "Ведомости".
Как отмечается, зал был заполнен примерно на две трети. Зрители раскупили билеты на ближайшие дни, следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля.
Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было. Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в "Пионере", ни рядом с ним, пишет издание.
Как сообщает LIFE, стоимость билетов не завышена — на вечерний сеанс "проходка" стоит порядка 250 рублей.
"Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя. Во вторник, 23 января, министр культуры Владимир Мединский заявил, что прокатное удостоверение на "Смерть Сталина" будет отозвано - такое удостоверение действует как разрешение на показ фильма в кинотеатрах.
Причина такого решения — в фильме нашли запрещённые к распространению материалы. Мединский заявил, что кинокартину направят на юридическую экспертизу.
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