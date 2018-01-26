В России официально был признан брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, где однополые браки легализованы, об этом в эфире "Дождя" рассказали сами молодожены.
Мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января 2018 года. Документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак (копии паспортов есть у "Дождя").
Как отмечается, сотрудник оформил документы "без лишних вопросов, не меняясь в лице", все это заняло пять минут, рассказали Стоцко и Войцеховский. По их словам, это первый случай в российской истории.
Как следует из Семейного кодекса, браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, "препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье Семейного кодекса".
В этой статье говорится, что брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы на вопрос, можно ли поставить штамп в российском паспорте, если однополый брак был заключен за границей, сослались на Семейный кодекс, в котором говорится, что "для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак".
"Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, "добровольное согласие лиц, вступающих в брак". Дальнейшее обсуждение вашего вопроса полагаю нецелесообразным", — ответили "Дождю" в пресс-службе.
Комментарии
Вранье.
http://md.mos.ru/presscenter/news/detail/7109589.html
Скрепты разогнулись?!
точно вранье?
Сначала признаём, потом и у себя разрешим. За что боролись? Эх...
Вот ведь п...расы
А не подать ли Московскому МФЦ на Дождь в суд за клевету???
да просто вброс
26.01.2018 08:57
Истина
п...расы - это руководство почты россии, а эти просто - гомосеки...