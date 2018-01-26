Оплачивать услуги ЖКХ можно будет напрямую ресурсоснабжающим компаниям

Поправки в Жилищный кодекс, которые позволят собственникам помещений в многоквартирных домах напрямую платить за услуги ресурсоснабжающим организациям, обсудят на заседании Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, пишет "Парламентская газета".
В новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собственниками помещений по типовой форме, утверждаемой правительством. Это произойдет, если такое решение будет принято на общем собрании собственников либо ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке откажется от договора, заключенного с управляющей компанией.
По мнению автора законопроекта Галины Хованской, принимать поправки надо было ещё несколько лет назад.
"Сейчас в отношениях конечных пользователей и ресурсоснабжающей организации первые не отвечают за задолженность. В итоге ресурсник всегда хочет получить свои 100 процентов за услуги. При этом страдают ТСЖ, ЖСК, которые занимаются, строго говоря, несвойственной им деятельностью, потому что их работа — это содержание, это текущий ремонт, это жилищные услуги, то есть дом, а они выступают как посредники между ресурсником и конечными потребителями", — пояснила Хованская.
Законопроект был внесен в Госдуму 23 июня 2017 года и принят в первом чтении 6 декабря.
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