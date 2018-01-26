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Новости

Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета

, ИА "Амител"
Ту-160 может преодолевать расстояние свыше 12 тыс. км на одной заправке

Фото: aelizarov.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране нужно создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического самолета Ту-160, пишут "Известия".

Данное заявление президент сделал в ходе посещения летного испытания обновленного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дeйнeкин" в Казани.

Глава государства отметил, что сейчас появились крупные компании, которые могли бы использовать гражданский Ту-160. "У нас территория колоссальная. Из Калининграда до Владивостока... Быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока", — добавил Путин.

Ту-160 является самым крупным и мощным военным сверхзвуковым самолетом, который может преодолевать расстояние свыше 12 тысяч километров на одной заправке. Продемонстрированный Путину обновленный Ту-160 с индексом М2 будет серийно производиться на Казанском авиазаводе в 2020–2021 годах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.01.2018 08:47
электорат

много предлагает, мало толку. НЕ ВЕРЮ.

0  0
26.01.2018 08:53
- гость -

http://my-files.ru/Get/i4o94t/8.jpg/thumb600.jpg

0  0
26.01.2018 08:55
- гость -

что бы что то предлагать надо понимать хоть не много суть проблемы.

0  0
26.01.2018 08:59
- гость -

Ноаые появившиеся компании почту возят?)

0  0
26.01.2018 08:59
Я не робот

Как вариант - закрепить кресла из старых отечественных кинотеатров на крыльях и фюзеляже... Не в бомболюк же пассажиров пихать...

0  0
26.01.2018 09:01
- гость -

Эх, хорошие у него две мясорубки под крыльями подвешены...

0  0
26.01.2018 09:03
- гость -

Отличная мысль... Если такого типа гражданских самолётов будет больше в разы, то в случае военного конфликта они лёгким взмахом руки превращаются в стратегические бомбардировщик... Бомболюк в мирное время служит багажным отделением.
Красивый асимметричный ответ

0  0
26.01.2018 09:06
- гость -

в России ничего принципиально нового не изобретается и не строится...

0  0
26.01.2018 09:07
- гость -

На Балтийской очень зябко! На предложение идти погулять собака идёт в отказ! Что делать? П.С. собака не ездовая,и медленная-под Почту России не отдам.

0  0
26.01.2018 09:09
- гость -

Вадим-голова.В наше время любой блогер любого президента за пояс заткнёт.Дай тому только до фейсбука добраться))

0  0
26.01.2018 09:10
- гость -

Путин освятил своим присутствием демонстрационный полет нового стратегического бомбардировщика Ту-160 с персональным именем "Петр Дейнекин". Самолет достроен из заделов, сохранившихся с советских времен. Так давно умерший СССР физически продолжает укреплять нынешнюю РФ.

0  0
26.01.2018 09:15
- гость -

То 09:10
От задумок до создания по вашим прикидкам сколько должно времени уходить?))

0  0
26.01.2018 09:17
CALIBR

Президента снова подставили олухи царские : у НК-32 удельный расход на крейсерском режиме 0,72 кг/кгс.ч, на форсажном (при котором только и возможен сверхзвуковой полет на макс. скорости) 1,70 кг/кгс.ч.
Таким образом, на сверхзвуке часовой расход составит 170 т. (1,70х25000х4). Максимальная масса топлива-148 тонн (при нормальной боевой нагрузке в 9 тонн).

Заключение: Ту-160 классический высотный стратег, с крейсерской скоростью 950 км/ч, с возможностью поддерживать 2000 км/час (не 2200! ) на форсаже в течение весьма непродолжительного времени.

* Про стерхов лучше получалось - там не требовалась тяга на форсаже.

0  0
26.01.2018 09:17
- гость -

Всё гибридит,никак остановиться не может...

0  0
26.01.2018 09:23
- гость -

Все тут эксперты. А вот Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже через два часа начала работу над проектом сверхзвукового авиалайнера, в котором могут быть использованы технологии, примененные в стратегическом ракетоносце Ту-160. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании в четверг, 25 января.

0  0
26.01.2018 09:25
- гость -

26.01.2018 08:59
Я не робот
Как вариант - закрепить кресла из старых отечественных кинотеатров на крыльях и фюзеляже... Не в бомболюк же пассажиров пихать...--------------------В бомболюк пассажиров тоже можно причем без кресел, потому как если жить захочешь и не так раскорячишься.

0  0
26.01.2018 09:26
- гость -

Это уже вполне осязаемо напоминает Северную Корею. Там вождь главный ученый, главный агроном, главный физик-ядерщик, ну и конечно же главный авиаконструктор.Последняя стадия вождизма. Скоро уже и физику-генетику-языкознанье ...
начнёт подправлять ...

0  0
26.01.2018 09:27
- гость -

А вы что думали? Думали Илон Маск сам догадался сделать Теслу и Спейс Икс. Ему Обама нашептал. А Трамп сказал на Марс лететь.

0  0
26.01.2018 09:30
- гость -

И ещё можно бы сделать на базе авианосца «Адмирал Кузнецов»
современный круизный лайнер.

0  0
26.01.2018 09:48
9:30

Он по Евро-2 не пройдёт! Еслиф тока по КрымУ шлындать.

0  0
26.01.2018 09:50
- гость -

Вначале они со своим сменщиком целенаправленно уничтожили гражданскую авиацию в стране, а теперича, на старости лет у паренька идеи поперли...Может еще ТУ-144 реанимировать - он то летал как гражданский!

0  0
26.01.2018 09:55
- гость -

09:30, и почту по всему миру доставлять "Булавой"

0  0
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