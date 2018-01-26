Фото: aelizarov.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране нужно создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического самолета Ту-160, пишут "Известия".
Данное заявление президент сделал в ходе посещения летного испытания обновленного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дeйнeкин" в Казани.
Глава государства отметил, что сейчас появились крупные компании, которые могли бы использовать гражданский Ту-160. "У нас территория колоссальная. Из Калининграда до Владивостока... Быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока", — добавил Путин.
Ту-160 является самым крупным и мощным военным сверхзвуковым самолетом, который может преодолевать расстояние свыше 12 тысяч километров на одной заправке. Продемонстрированный Путину обновленный Ту-160 с индексом М2 будет серийно производиться на Казанском авиазаводе в 2020–2021 годах.
Комментарии
много предлагает, мало толку. НЕ ВЕРЮ.
что бы что то предлагать надо понимать хоть не много суть проблемы.
Ноаые появившиеся компании почту возят?)
Как вариант - закрепить кресла из старых отечественных кинотеатров на крыльях и фюзеляже... Не в бомболюк же пассажиров пихать...
Эх, хорошие у него две мясорубки под крыльями подвешены...
Отличная мысль... Если такого типа гражданских самолётов будет больше в разы, то в случае военного конфликта они лёгким взмахом руки превращаются в стратегические бомбардировщик... Бомболюк в мирное время служит багажным отделением.
Красивый асимметричный ответ
в России ничего принципиально нового не изобретается и не строится...
На Балтийской очень зябко! На предложение идти погулять собака идёт в отказ! Что делать? П.С. собака не ездовая,и медленная-под Почту России не отдам.
Вадим-голова.В наше время любой блогер любого президента за пояс заткнёт.Дай тому только до фейсбука добраться))
Путин освятил своим присутствием демонстрационный полет нового стратегического бомбардировщика Ту-160 с персональным именем "Петр Дейнекин". Самолет достроен из заделов, сохранившихся с советских времен. Так давно умерший СССР физически продолжает укреплять нынешнюю РФ.
То 09:10
От задумок до создания по вашим прикидкам сколько должно времени уходить?))
Президента снова подставили олухи царские : у НК-32 удельный расход на крейсерском режиме 0,72 кг/кгс.ч, на форсажном (при котором только и возможен сверхзвуковой полет на макс. скорости) 1,70 кг/кгс.ч.
Таким образом, на сверхзвуке часовой расход составит 170 т. (1,70х25000х4). Максимальная масса топлива-148 тонн (при нормальной боевой нагрузке в 9 тонн).
Заключение: Ту-160 классический высотный стратег, с крейсерской скоростью 950 км/ч, с возможностью поддерживать 2000 км/час (не 2200! ) на форсаже в течение весьма непродолжительного времени.
* Про стерхов лучше получалось - там не требовалась тяга на форсаже.
Всё гибридит,никак остановиться не может...
Все тут эксперты. А вот Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже через два часа начала работу над проектом сверхзвукового авиалайнера, в котором могут быть использованы технологии, примененные в стратегическом ракетоносце Ту-160. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании в четверг, 25 января.
26.01.2018 08:59
Я не робот
Как вариант - закрепить кресла из старых отечественных кинотеатров на крыльях и фюзеляже... Не в бомболюк же пассажиров пихать...--------------------В бомболюк пассажиров тоже можно причем без кресел, потому как если жить захочешь и не так раскорячишься.
Это уже вполне осязаемо напоминает Северную Корею. Там вождь главный ученый, главный агроном, главный физик-ядерщик, ну и конечно же главный авиаконструктор.Последняя стадия вождизма. Скоро уже и физику-генетику-языкознанье ...
начнёт подправлять ...
А вы что думали? Думали Илон Маск сам догадался сделать Теслу и Спейс Икс. Ему Обама нашептал. А Трамп сказал на Марс лететь.
И ещё можно бы сделать на базе авианосца «Адмирал Кузнецов»
современный круизный лайнер.
Он по Евро-2 не пройдёт! Еслиф тока по КрымУ шлындать.
Вначале они со своим сменщиком целенаправленно уничтожили гражданскую авиацию в стране, а теперича, на старости лет у паренька идеи поперли...Может еще ТУ-144 реанимировать - он то летал как гражданский!
09:30, и почту по всему миру доставлять "Булавой"