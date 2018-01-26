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Заторы в пять баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 января

, ИА "Амител"
Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе площади Победы

Фото: platinumpropertiesnyc.com

Пятибалльные пробки ждут жителей столицы Алтайского края утром в пятницу, 26 января. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса". 

Движение в городе наиболее затруднено на проспекте Строителей, где затор растянулся от перекрестка с переулком Ядринцева до площади Победы, а также на улице Челюскинцев. Скорость движения авто на этих участках не превышает 7 километров в час.

Также пробки наблюдаются на улице Солнечная Поляна в районе пересечения с улицей Юрина, на проспекте Красноармейском на перекрестке с улицей Партизанской, а также на Змеиногорском тракте.

Добавим, что на карте по-прежнему присутствует знак "Перекрытие движения" в районе Канатного проезда.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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