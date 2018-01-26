Фото: ukraina.ru
Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к десяти годам тюрьмы гражданина РФ Виктора Агеева. Об этом пишет Life со ссылкой на его адвоката Виктора Чевгуза.
"Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорён к 10 годам лишения свободы", — цитирует издание запись на странице Чевгуза в Facebook.
Адвокат отметил, что россиянина обвинили в сотрудничестве с силами Луганской народной республики (ЛНР), считающейся на Украине террористической организацией.
Также Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение оружия с боеприпасами. В итоге прокурор просил приговорить россиянина к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Издание напоминает, что Агеев был задержан рядом с Луганском в июле прошлого года. В СБУ посчитали, что в марте того же года он был военным и присоединился к силам ЛНР, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты.
В Минобороны России подчеркнули, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в российских Вооружённых силах, и назвали заявление СБУ "вымыслом украинских пропагандистов".
Комментарии
Раньше этот россиянин шел как житель Алтайского Края. Что изменилось? Алтайский Край от него отказался?
У Нас этих Агеевых пруд пруди.
Сотрудничал с террористической республикой. .
15 января в Московской области был задержан ополченец ДНР Николай Трегуб, и судья Реутовского горсуда О.Г. Сидоренко приняла решение о его принудительной депортации. Эта история, увы, является не только персональной, но и показательной, характерной для судеб десятков, если не сотен русских людей.
Это, увы, не единственный случай, когда суды Российской Федерации принимают решение о депортации лиц, активно проявивших себя в борьбе с киевской хунтой, активистов антимайдана, ополченцев донецких республик.