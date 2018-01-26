Фото: metrogorodok.mos.ru
В московском многофункциональном центре (МФЦ) назвали ложными данные о регистрации однополого брака, пишет РБК.
В сообщении говорится, что центры госуслуг столицы РФ не предоставляют услугу по регистрации брака. "Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорте не проставляется", — цитирует издание текст записи.
Ранее двое мужчин - Евгений Войцеховский и Павел Стоцко - сообщили РБК, что им поставили в МФЦ Москвы штампы в паспорте о заключении брака.
Стоцко отметил, что у работника центра "не дрогнул ни один мускул на лице". По словам собеседников издания, брак был заключен в Дании с соблюдением законодательства королевства. Они предоставили РБК снимок свидетельства о браке, в котором указано, что брак зарегистрирован 4 января текущего года за № 48805F48. Затем свидетельство заверили в МИД Дании.
После этого свидетельство перевели на русский язык и заверили у нотариуса Люберецкого нотариального округа. В МФЦ сведения о браке Войцеховского и Стоцко внесли в реестр за номером 169.
Кроме этого, собеседники предоставили изданию снимки своих паспортов, на 14-й странице которых в графе "Зарегистрирован брак с гр". указаны фамилии Стоцко и Войцеховского соответственно.
"Если вносятся данные о браке в акты гражданского состояния в паспорте, то брак, следовательно, признан российским государством", — цитирует издание слова адвоката "Совета столичных адвокатов" Дмитрия Чипчиу.
По словам единоросса Виталия Милонова, регистрация однополого брака в столичном МФЦ является либо "преступной халатностью, либо злым умыслом".
"Наверное, работница МФЦ не разобралась в бумагах, поставили закорючку не там и влепили им по ошибке штамп", — заявил Милонов, добавив, что однополый брак не имеет юридической силы.
Также он предложил провести проверку в центре и уволить сотрудника, зарегистрировавшего однополый брак, если он "не раскается". Стоцко и Войцеховского депутат посоветовал "проверить на опасные заболевания" и "выгнать из страны".
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