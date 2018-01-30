Фото: из личного архива Александра Новикова

Александр Новиков — заведующий отделением ортопедической стоматологии и один из самых профессиональных стоматологов в Барнауле. Врач находит подход к любому пациенту, берется за самые сложные случаи и уверяет, что сегодня медицина способна помочь каждому сделать здоровые и крепкие зубы. В интервью Amic.ru заведующий отделением ортопедической стоматологии рассказал об основных тенденциях в области стоматологии.

- Имплантация зубов сегодня стала как никогда доступной. Какие услуги вы можете предложить своим пациентам?

- Имплантация позволяет реабилитировать пациентов с отсутствием зубов, заменить съемные протезы на несъемные конструкции. Эта методика довольно давно существует, и сегодня уже никто не спорит, что имплантация не пользуется популярностью. Если все выполнено качественно, то имплантаты могут служить человеку всю жизнь. В нашей клинике мы работаем с имплантационными системами, применяемыми во всем мире, в частности, в Израиле и Германии. У пациента есть возможность выбирать либо систему импланта премиум-сегмента, либо более бюджетный вариант, также хорошо зарекомендовавший себя. Условия для имплантации не у всех людей одинаковые. Нет нерешаемых случаев, все зависит от терпения клиента, его финансовых возможностей, качества оборудования в клинике и хороших специалистов. Для этого существуют вспомогательные операции: синус-лифтинг, костная пластика, коррекция уровня толщины десны и другие. Для успешной операции нужна качественная диагностика. Для этого у нас в клинике есть специальное оборудование. Наша задача — контролировать каждый шаг.

- Сколько времени необходимо, чтобы у пациента прижился имплант?

- После имплантации проходит около трех месяцев до непосредственно протезирования. Есть более быстрые методики, позволяющие поставить коронку человеку всего за несколько дней. Это имплантация с немедленной нагрузкой на имплант при достижении его хорошей стабильности. Часто к нам обращаются клиенты из Германии или других стран, которые приезжают в Барнаул, и у них есть всего 10 дней, чтобы вставить имплант. К каждому такому клиенту у нас отдельный подход.

- Долгое время существовало мнение, что вставлять имплант очень больно. К тому же не всегда он приживался. Как все на самом деле?

- Процент успешных операций – 97-98%. Есть, конечно, определенные рискованные ситуации, но мы о последствиях сразу предупреждаем клиента. В целом возраст не влияет на результат операций. Так, 85-летняя бабушка недавно у нас вставила себе 5 имплантов, и они успешно прижились. При регулярном обучении на стоматологических конгрессах и семинарах слышу от зарубежных стоматологов, что возраст не является противопоказанием и вставлять импланты можно даже в 100 лет. Если нет противопоказаний для импланта, то он обязательно приживется. Сама процедура не такая болезненная, как это кажется. Все болевые ощущения заканчиваются на этапе постановки анестезии. Имплантация — созидание. Все проходит под местной анестезией. Мы стараемся делать так, чтобы это соответствовало мировым стандартам.

- Зависит ли сложность операции от того, куда вставляют имплант?

- Да, так как существует удобный доступ и неудобный доступ к операционной зоне, даже ограниченное открывание рта может создать трудности при имплантации.

На нижней челюсти есть нижнечелюстной канал, который доктор не должен повредить, поэтому при дефиците вертикальной кости во время операции идет контроль погружения импланта на радиовизиографе. На верхней челюсти такая же ситуация, но с верхнечелюстным синусом (гайморовой пазухой).

- Экономить или нет на качестве имплантов?

- При протезировании на имплантах применяется как стандартная технология на титановых абатментах и металлокерамических коронках, так и безметалловые технологии на циркониевых абатментах и коронках. Сам имплант выполнен из титана. Дальше, вторая часть — абатмент, который вкручивается потом в него. Абатмент мы можем выбирать в зависимости от зоны, куда мы его ставим. Он может быть титановый, а может быть циркониевый. Европа уже давно отходит от металла. Эта технология более выгодна в косметическом плане, и по цене она не сильно отличается. Безметалловые коронки входят в моду. Раньше на весь мир работал только один завод по выпиливанию каркасов таких коронок, который располагался в Австрии. Теперь же такие заводы уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, и появились фрезерные станки у нас в Барнауле.

- Почему тогда все еще актуальным остается протезирование и чем оно отличается от имплантации?

- Имплантация — это замещение уже отсутствующего зуба. Протезирование позволяет сделать реабилитацию на своих зубах либо корнях. Сегодня мы можем не депульпировать зубы перед протезированием специально. Мы стараемся сохранить зуб витальным (живым). Для этого нужна всего лишь анестезия, временная коронка и новый бор. Зуб остается живым в 90% случаев. Перед тем как обточить зуб, мы сделали его слепок. В силиконовый ключ наливаем пластмассу и придавливаем. Пластмасса придавилась к зубу, но форма остается той же. Пациент ходит с временной коронкой, пока ему изготавливают постоянную. Это дешевле и быстрее, чем просто пролечить каналы. Да и целостность зуба не нарушена, он может после этого стоять всю жизнь. К сожалению, в большинстве клиник при протезировании об этом забывают или вообще не знают. Любой скажет, что мертвый зуб, как бы он ни был пролечен, является кандидатом на удаление. При протезировании также используются различные материалы, для разных слоев населения, включая съемное протезирование из нейлоновых протезов. Мы принимаем всех пациентов, готовы предложить им различные варианты лечения. Многие приходят к нам с просьбой сделать их улыбку, как в Голливуде, и мы готовы помочь им в этом.

- Говорят, что у вас в клинике применяют самые современные технологии по отбеливанию зубов. В чем их уникальность?

- Клиника предлагает безопасную систему отбеливания, которая была изобретена американской фирмой Philips. Это одна из самых безопасных систем в мире. Остальная часть страны в основном работает на европейских технологиях. Процедура отбеливания идет в несколько этапов. Вначале проходит чистка, изготовление индивидуальной каппы и фторирование зубов. Потом происходит само отбеливание зубов, когда на зубы наносится специальный гель. В чем опасность старых методов, когда на зубы просто наносилась кислота, которая, проникая в зуб, выбивала все пигменты, и от этого страдала эмаль. Были случаи, когда я видел пациентов после шести отбеливаний подряд, у которых была коричневая эмаль. В лампе, которую же мы применяем, самая низкая концентрация перекиси водорода среди других систем отбеливания, активируемых светом, – всего 25%. Состав отбеливающего геля не вызывает деминерализацию эмали зубов. В состав геля включены специальные компоненты, укрепляющие эмаль и снижающие чувствительность зубов.

- Чаще всего люди обращаются к вам с просьбой вылечить зубы?

У нас для реставрации и пломбирования зубов применяются материалы последнего поколения из Японии и Германии. Фотокомпозит используем американский. Сейчас вместо пломбы мы можем поставить пациенту керамическую кладку. Это намного прочнее. Ни один фотокомпозит не сравнится с керамикой. Нельзя экономить на расходных материалах. Сегодня существуют такие технологии, которые способны без последствий вылечить зуб.

- Почему к вам нужно прийти, чтобы исправить прикус и установить брекеты?

- У нас используется современная брекет-система. Правильным считается, когда передние зубы перекрывают задние на одну треть. Если у нас получается, что пациент закрывает рот и у него верхние зубы касаются десны — это уже патология. Наша основная задача — помочь пациенту, если ему сложно жевать пищу, да и просто не нравится, как смыкаются зубы. На первичную консультацию к ортодонту можно прийти в возрасте 5-6 лет, когда начинают меняться зубы. Дальше он даст совет, с какого возраста ему установить брекеты. Впрочем, бывают случаи, когда приходят со своими проблемами уже во взрослом возрасте. У нее патология, которую она вовремя не вылечила. Из-за этого у нее сформировался неправильный прикус. Современные технологии позволяют исправить эту проблему. Даже в 50 лет мы можем дать правильную форму зубному ряду.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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