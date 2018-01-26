Фото: ca-portal.ru
Социальная сеть Facebook и Google представляют угрозу для общества. Такое заявление сделал миллиардер Джордж Сорос во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Business Insider.
По словам бизнесмена, Facebook и Google "нагло встраивают в свои услуги зависимость", что может быть очень вредно, особенно для молодого поколения. Также Сорос провел параллели между интернет-платформами и азартными играми. "Казино разработали способы выуживать из игроков все их деньги, даже те деньги, которых у них нет", — добавил он.
Кроме этого, по мнению миллиардера, Facebook и Google создают "монополию на свободу людей".
В заключение Сорос отметил, что социальные сети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, которая завлекает внимание людей, "все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний".
Комментарии
Главная угроза - это вмешательство финансовых воротил (подобных Соросу) во все сферы жизни во всех странах мира...
Пчела против мёда???
Главная угроза - сам Сорос
На счет асоциальных сетей Сорос прав, инструмент манипуляции сознанием покруче телевизора. Если за телеком сидят пассивные особи, то в сетях наоборот. Пример - интернационал ИГИЛ (запрещенного в РФ) собран со всего миру через эти механизмы.
ЗЫ Тут ещё Сорос писал забиткоиновые пирамиды - тоже согласен. Криптозелень - это не валюта, а инструмент отжима и перераспределение капитала.
26.01.2018 10:28
- гость -
Главная угроза - сам Сорос
Был когда-то, ныне это дряхлый старик с неоценимым опытом управления быдломассами.
......социальные сети заставляют людей отказываться от автономности, а сила, которая завлекает внимание людей, "все больше сосредотачивается в руках небольшого числа компаний".
Единственное, в чем я согласен с Соросом.
Страшнее финансовых воротил нет никого и ничего. Это они обрекают людей на нищету, болезни, они развязывают войны, они воруют бюджетные деньги.
масоны.
Владельцы денег на земле, это бывшие и настоящие главы центробанков, центр международных расчетов и министры финансов развитых стран.
Они и задают правила экономического развития и пока мы участвуем в глобализации - подчиняемся их правилам.