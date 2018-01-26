Фото: 50.mchs.gov.ru
Подробности ночного пожара в бийском приюте для животных сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Напомним, данные о возгорании поступили в 02:47 26 января. Ликвидировать пожар удалось в 03:00.
В экстренном ведомстве уточнили, что в результате ЧП, по предварительным данным, никто не погиб. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Согласно предварительным данным, причиной пожара стало нарушение безопасности при эксплуатации печного оборудования.
Комментарии
Хорошо. Что зверюхи все живые, весна скоро!