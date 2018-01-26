Фото: пресс-служба УФССП
Судебные приставы отправили домой 30-летнюю уроженку Нигерии, которая незаконно находилась в Новосибирске. Полицейские задержали женщину в январе на съемной квартире, пишет "НГС.Новости" со ссылкой на управление ФССП по региону.
В пресс-службе уточнили, что нигерийка прибыла в РФ с гуманитарной визой пять лет назад, причем срок действия визы истек спустя девять дней после прибытия. Однако после этого женщина не попыталась легализовать пребывание в стране. Официальных данных о том, чем занималась нигерийка все это время, нет, однако знакомый с делом источник издания утверждает, что женщина занималась проституцией в городе.
Суд признал женщину виновной в нарушении режима пребывания в РФ, оштрафовал ее на 2 тысячи рублей и подверг выдворению за пределы России.
18 января нигерийка в сопровождении приставов вылетела из Новосибирска в столицу РФ, где пересела на рейс в Лагос через Абу-Даби.
Приставы подчеркнули, что с начала 2018 года "уже 25 иностранцев подверглись принудительному выдворению за пределы РФ, из них 18 граждан Узбекистана, два гражданина Таджикистана, два гражданина Азербайджана и выходцы из Нигерии и Казахстана".
Комментарии
с утра такие сложные математические заголовки
Еще африканцев легкой социальной ответственности нам тут не хватало
Спид распрастраняла?
26.01.2018 10:53
- гость -
Спид распрастраняла?
Своего навалом, а ещё эта!
Ну конечно она же ничем не выделяется из толпы и не удивительно, что за пять лет полицейские ни разу не проверили у неё документы.
ну фу, как у мужиков встает на такое