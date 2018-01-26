Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 25 января, в рамках ежегодной пресс-конференции с краевыми журналистами ответил критикам туркластера "Барнаул — горнозаводской город" и рассказал об объектах, которые там могут появиться в 2018 году.
Глава региона отметил, что исторически города в Сибири были развернуты к рекам спиной, а не лицом, как в Приволжье. Туристический кластер исправляет это историческое недопущение, но этому процессу мешает критика "диванных" экспертов.
"У нас есть уникальные специалисты, которые знают все — и что происходит на обратной стороне Луны, и что происходит в геноме человека. Они в течение минуты дадут исчерпывающий ответ. Они считают, что не тем и не там всем застраивают.
Глава региона отметил, что над проектом туркластера работают самые лучшие специалисты в области туризма. В частности, он не согласен с негативными оценками проекта новой лестницы в Нагорный парк, бурно обсуждавшегося в соцсетях и в СМИ. Карлин назвал этот объект одним из лучших в стране.
"Специалистов много, а персонаж для избиения в крае один. Я, конечно, потерплю, а потом дам сдачи", — поделился своими планами Александр Карлин.
Отметим, что в ближайшее время в рамках туркластера появится несколько новых объектов. В частности, вторая лестница и набережная, которую глава региона назвал невероятно красивой. Также продолжится реконструкция рынка Центрального района, художественное оформление пешеходной зоны на улице Мало-Тобольской, реконструкция и благоустройство Демидовской площади. Кроме того, продолжится очень важная работа по реставрации памятников архитектуры. Также в текущем году необходимо будет продать "Универмаг торгового дома Сухов с сыновьями", чтобы новый собственник приступил к его реставрации.
Также в правительстве региона рассказали о перспективах застройки территории Речного вокзала. В настоящее время земельный участок, на котором расположено здание Речного вокзала, находится в частной собственности. Собственник прорабатывает возможность использования данного земельного участка. Вопрос находится на стадии рассмотрения.
Комментарии
какой туркластер??? очередное разворовывание денег, он никогда не окупится
ни один крупный инвестор в здравом уме не будет вкладывать деньги в это. сделать зону отдыха на другом конце города от большинства ее населения. большинство живет в ленинском и индустриальном районе, лучше в этом районах благоустроили зоны отдыха
Холодная месть приятней всего на вкус. (Итальянская посл.)
И это мы слышим от бывшего зам.ген. прокурора России?
"Поплыл" дедушка.
26.01.2018 10:39
- гость -
Важна же имитация бурной деятельности,а не интересы жителей.
...а потом дам сдачи.. - это что значит? будет мстить чтоли? отлавливать не угодных? 39ый чтоли?
А что такое "историческое недопущение"?...
за что АБК мстит АК?
За то, что его из МСК выслали в Барнаул? Ну, так пошел бы на прокурорскую пенсию, да помогал бы московским нотариусам.
Или в нынешней вертикали так нельзя?
Маниловщина и ноздрёащина в одном флаконе.
Соглашусь с Богданычем... Диванных экспертов нынче очень много, при чём чем дольше они сидят на диване, тем выше его квалификация во всех сферах)))))
Красавчик!
Мы уже пьем алтайское вино из французского винограда
большинство живет в ленинском и индустриальном районе
В каждом районе города живёт примерно равное количество населения. Набережную в Ленинском не сделать потому, что виды будут на отстойники. А в Индустриальном не выйдет тем более.
Ох уж эти диванные.
СДА́ЧА - излишек денег, возвращаемый уплатившему, что маловероятно
Глава региона отметил, что исторически города в Сибири были развернуты к рекам спиной, а не лицом, как в Приволжье.
__________________________________________________________________
А предки то были не дураки
"Я потерплю, а потом дам сдачи
вАРИАНТ мочилова в сортирах?
большинство живет в ленинском и индустриальном районе
В каждом районе города живёт примерно равное количество населения.
смешно. вымершая старая часть города как раз об этом и свидетельствует
А улицы в России тоже непролазны исторически, кроме центральных, когда это исправлять будут, тем более на дорогах тоже тырить деньги можно.
лучше бы 4 переезд через ж.д. пути в районе Исакова замутили, а архитектора, который позволил на змеиногорском так близко строить дома к тракту (вместо того, чтобы расширить тракт до 6 полос) подвесить, просто подвесить, пусть отвесИтся.
- гость -
лучше бы 4 переезд через ж.д. пути в районе Исакова замутили
Это раз в 100 дороже.
Карлин назвал этот объект одним из лучших в стране.
____________________________________________________________
Купите ему круиз по средней Волге, пусть умоется, а то спросонья прицел сбился.
Хоть узнает, что Сок - это река, а не команда КВН
Это раз в 100 дороже.
дороже чего? то что город стоит это нормально? и фактически представляет из себя два города?
26.01.2018 11:22
Vanadiy2014
ну вот, еще один лакей
Да я согласен с губернатором, чесать клавиатурным языком научились, зато руки у большинства стали расти не из плеч, а из мягких мест. Задумайтесь сами, что Вы сами сделали для города, хотя бы минимум какой либо был? На субботник кто хотя бы ходил когда? Жизнь меня научила всегда ценить то что имеешь и никогда никому не завидовать!
дороже чего? то что город стоит это нормально? и фактически представляет из себя два города?
Дороже туркластера раз в 100, как минимум. Так что по одной только этой причине говорить "лучше бы вместо кластера сделали ж/д переезд" неуместно. Не говоря уже о том, что сравнивать одно с другим не правильно - одно дело привести в порядок ворота в город, и другое - изменить его инфраструктуру. А город стоит из-за того, что нищеброды понабрали драндулетов, конечно будет стоять.
26.01.2018 11:22
_______________________________
У вас там супер сметчик, искусственный интеллект или вы сами тот архитектор? Так то на тур.кластер из ФБ будет в общей сложности выделено 4,7 млрд.руб. по ценам 2012 г. Хотите сказать на 4 км 3 полоски не хватит (с другой стороны трамвайных путей, как на Аванесова) ?
26.01.2018 11:28
Ghost
Бгг... А зависть-то здесь каким боком? Или вы считаете, что когда Милонов дурью мается, то все, кто крутит пальцем у виска, ему бешено завидуют?
Ванадий,возвращайся в Эклерчика))) Мы соскучились)))
"...он никогда не окупится"
==
цветник-газон на пл. Октября, лестница на бывш. ВДНХ тоже не окупается.
О, к нас в регионе критика запрещена. Сам губернатор обещает сдачи критикам давать. Интересно, как? По IP адресам будет вычислять и вешать?
26.01.2018 11:30
- гость -
У вас там супер сметчик, искусственный интеллект или вы сами тот архитектор? Так то на тур.кластер из ФБ будет в общей сложности выделено 4,7 млрд.руб. по ценам 2012 г. Хотите сказать на 4 км 3 полоски не хватит (с другой стороны трамвайных путей, как на Аванесова) ?
Как раз какой-то особенный интеллект стоит у вас, если вы сделали вывод об Аванесова на мою реплику о ж/д переезде, соединяющем Исакова с улицей в другой части города. И да, этих денег не хватит.
дороже чего? то что город стоит это нормально? и фактически представляет из себя два города?
Дороже туркластера раз в 100
вы нормальный человек? или полностью погасили свой разум? как можно сравнивать несравнимое? объекты жизненной необходимости (в данном случае - дороги) и странные объекты с лестницами в никуда
А город стоит из-за того, что нищеброды понабрали драндулетов, конечно будет стоять.
правда? ты то к какой категории себя относишь? очень некрасиво себя ведете. нацизмом попахивает, делением на касты, на бар и холопов, кому можно ездить, а кому нет. вы кем себя возомнили?
26.01.2018 11:28
Ghost
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это вы про лохов, которые на субботники на "спичку" выходят, которая кстати в планах тур кластера и в смете соответственно, а что - работа сделана, можно и кошелек наполнить, кто там с "архитектором" в доле/деле, не вы?
26.01.2018 11:33
- гость -
Ванадий,возвращайся в Эклерчика))) Мы соскучились)))
Никакого отношения к Геноциду Эклеров, который в комментариях подозрительно злоупотребляет словом "анальный", к счастью, не имею, я не с таких.
на тур.кластер из ФБ будет в общей сложности выделено 4,7 млрд.руб. по ценам 2012 г. Хотите сказать на 4 км 3 полоски не хватит (с другой стороны трамвайных путей, как на Аванесова) ?
у них не хватит. это надо же так ненавидеть жителей края
я не с таких.
из таких как раз. кроме брезгливости иных чувств не вызываете
Vanadiy2014
Кажись после того конфуза, он(эклер) так и не выходит на связь...уж не "вскрылся" ли?)
26.01.2018 11:40
- гость -
Вы уже много достигли- Вы научились читать, осталось совсем немного- научиться усваивать и адекватно воспринимать суть прочитанного.
Капец! И это Первое лицо края...
Наш Ванька долго на печи лежит, но если встанет, то тебе Саня долго терпеть не придётся.
26.01.2018 11:37
Vanadiy2014
_______________________________
А в Тюмени хватило, и не на один ж.д. переезд и не за пол триллиона рублей (типа ваша оценка), кстати проект еще в СССР был. А если таких умников как вы и я собрать в бригаду, да под конвой, мы за пайку и 100 лям. построим что угодно. Это я к тому что цена - вещь очень относительная, а ценообразование в этой стране очень штука своеобразная, ну вы сами понимаете
11:40 Да вы оба,похоже,заднеприводные)))
26.01.2018 11:45
Ghost
_______________________________________
А вы так и не научились.....печалька :\
26.01.2018 11:50
- гость -
Не знаю, как там в Тюмени получилось, может это как-то связано, что у них больше денег с нефти. А вот если соединить Исакова с Красноармейским не вышло у могучего СССР, то теперь эта идея утопична абсолютно. Выкупить дома по Исакова в частном секторе от вокзала до телефонной, сделать туннель под ж/д вокзалом и пл. Победы, соединить две улицы.. это явно не лестницу на горку сделать и плиткой замостить Мало-Тобольскую.
Vanadiy2014
Даа, даже на стадии проектирования разворуют не хило.
26.01.2018 11:58
Vanadiy2014
Ну Новосибирск как-то все это провернул при постройке моста - и жилье выкупил, и дорогу проложил техническую, и не техническую тоже, и мост построили. Явно не проще и не дешевле, чем у нас бы было. Так, может, администрации бы не туркластерами, а чем-то более реальным заняться? Ну да, там денег, наверное, столько не попилить - мост обвалится, будет секир-башка. А лестница поехала - да и фиг с ней.
Ничё вы не панимаити. В Италии есть наклонившаяся Пизанская башня, а в Барнауле своя достопримечательность - сползающая лестница!
26.01.2018 12:04
- гость -
Не существует выбора - делать туркластер или соединять город через ж/д. Про последнее просто забыть, навсегда.
Может стоять выбор только в рамках туркластера. Делать его или не делать, называть туркластером или благоустройством (я предпочитаю этот вариант, какие ещё туристы), делать по данному проект или по другому.
"исторически города в Сибири были развернуты к рекам спиной"
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Какие? Омск по обе стороны Иртыша, Н-ск - по обе стороны Оби, в Красноярске Енисей тоже посередине города, даже Бийск не "спиной"...
Человек говорит, не подумав?..
26.01.2018 11:58
Vanadiy2014
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центр города высотками застраивается по частному сектору - это ничего не напоминает? Зачем туннель, в проекте СССР был наземный вариант, насколько помню, с развязками. И еще, РФ интересная страна, и в законах этой страны есть такое понятие как государственная необходимость и интерес, если это использовать, то выкуп земли и недвижимости сведется к формальности, как это было в п.Веселое на границе с Абхазией (Весь олимпийский спорт кластер Адлера там, в Имеретинской низменности, на местном кладбище), т.е. государство определит чего стоит ваша собственность и предложит "аналог" "где-то" или в денежном выражении
26.01.2018 12:13
Массаж мозга
Он мягко намекает, что раньше люди на деревьях сидели..ну и он всё сделает для возвращения к истокам.
А город стоит из-за того, что нищеброды понабрали драндулетов, конечно будет стоять.
Может, вы и не знаете, но по дорога имеют право ездить все, не только те, кто на мерсы денег натырил, но и те кто на драндулет заработал. Может, вас убрать с дороги?
Или вообще убрать. Чиновников много, так что свободнее точно будет.
Не существует выбора - делать туркластер или соединять город через ж/д. Про последнее просто забыть, навсегда.
ну просто красавец
26.01.2018 12:14
- гость -
Ну вот если в Барнауле каким-то чудом замутят федеральный проект, как олимпийский клястер, тогда тоже 50 млрд$ закачают и что надо выкупят, построят и мосты и туннели. А раз Барнаул не приоритет, как и 1100 других городов, то вот вам лесенка, набережная и пешеходная улочка.
он (Карлин) имел в виду, что исторически города в Сибири возникали в основном на левом берегу, в отличии от Волги, но она течет в реверс к сибирским рекам
"Не существует выбора - делать туркластер или соединять город через ж/д."
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А вы откуда такой осведомлённый? Прям пресс-секретарь губернатора, не иначе...)
Я тоже согласен с тем , что работа ведётся и довольно большая. И все хорошо с турколастером. И лестница мне нравится. Но угрожать критикам?????это просто возмутительно! От губернатора. Угрозы... Это каким глупым человеком нужно быть, чтобы угрожать . Через СМИ.
Массаж мозга, обычный реалистичный взгляд. Помечтать то конечно можно, о соединении Исакова с Красноармейским, о нефти по 150$ или о новом президенте. Но это бесперспективно.
Простите, но если будет ж/д переезд в районе Исакова, то там не будет чудесной свободной аллеи, сама дорога превратится в трассу прям среди жилого сектора. Вот жители то обрадуются
12:23, левый берег или правый - какая разница? А главное, при чём тут спина? Города от реки и растут.
26.01.2018 12:20
Vanadiy2014
____________________________________
А вы пред историю тур.кластера знаете? Это не фед. проект, это местный проект, выигравший фед. грант. Что просили, то и получили. А с такой структурой налогооблажения как в РФ - никакое муниципальное образование в РФ не может себе ничего нового позволить, только на поддержку штанов хватает. Даст барин с барского плеча деньгу и будет тому холопу счастье, это Барнаул - центр АК,т.е. везунчик. Не в курсе, по списку Форбс у нас сейчас скольки боярщина, М, или нет лучше N-боярщина?
26.01.2018 12:31
- гость -
На Ленинском живут, на Строителей живут, на Павловском и Попова живут и не страдают. Я думаю, что в случае принятия положительного решения, сами жители Исакова всеми конечностями были бы за.
"Помечтать то конечно можно..."
-------
Кто не мечтает, тот ничего и не добьётся. Может он мечтал не о том?
Может не смог донести до федеральной власти необходимость разгрузки транспортной сети города через постройку дополнительного ж/д переезда? Может он плохо работает и неверно определяет приоритеты?
26.01.2018 12:31
- гость -
Аллея там не чудесная, это теперь просто длинный собачий сортир. Просто пройдитесь и убедитесь. Вонючие собачники превращают в сортир всё, без любых проектов. Так что хуже уж точно не стало бы, тем более убирать аллею для соединения Красноармейского и Исакова совсем не обязательно.
26.01.2018 12:29
Vanadiy2014
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А чем вам идейка за пайку не нравится, соберемся и как предлагает GHOST сделаем для города что-нибудь хорошее, только за еду, придем к АБК и скажем - вот нас 20 000 челов, хотим за пайку что-нить для города замутить, думаете не прокатит? Или 20 000 челов не наберем из 650 тысячного города, почти как наполеоновская армия, а мы еЁ спецназ - для взятия Москвы.
"У нас есть уникальные специалисты, которые знают все а вот иногда полезно знать что думают люди а не втюхивать фигню типа я так решил
26.01.2018 12:31
- гость -
________________________________________
Что, на Павлике, Калинина, Ленинском другие люди? Пусть и на Исакова радуются, как и на выше перечисленных улочках.
26.01.2018 12:44
- гость -
Я предлагаю не за еду, а за транспортный налог. Пусть в него будут включены все эти туннели, дополнительные мосты через реки, дороги, развязки, светофоры. Пусть ни копейки не идёт с бюджета, всё сугубо с транспортного налога. Да, он будет повышен в разы, но за удобство надо платить.
в центре не были уже лет пять пофиг что там и как
что за кластер фламастер?
в центре не были уже лет пять пофиг что там и как
да, мы тоже из Шелаболихи уже лет 10 не выезжали никуда, разве что осенью до Гипер-Маркета только - купить запасы на зиму
"Я предлагаю не за еду, а за транспортный налог."
------
Хватит и акцизов с топлива.
Хватит и акцизов с топлива.
Может повысить акцизы на топливо, это даже справедливее. В таком случае уже точно не будет стоять вопроса - набережная или туннель. Ибо разные кошельки.
огородить центровых пусть там сидят и платят свои налоги
на базе Индустриального и Ленинского района создать другой город. Отделиться от этого Барнаула. а то на путепроводы не хватает якобы. на всякую чихню как бы хватает
26.01.2018 12:51
Vanadiy2014
__________________________________
ТН - краевой налог на весь край, им бы дыры на фед.трассах заткнуть, а так фактически придет СерЁга к Богданычу и начнет конючить - дай на переход через Ж.Д., а Богданыч: "Ты чё, самому на хлеб не хватает, могу процентов 25 скомпенсировать на чистку дорог зимой в краевом центре, тур кластер, так и быть почищу сам.....Все в нашей стране делается через протянутую руку, на том власть и держится. Прикинь, свободные, самодостаточные органы самоуправления муниципальными образованиями с замкнутыми циклами производства и развития - это ж социалистическая мечта, а у нас гос.капитализм, другие принципы, нет не выйдет коврижки из этой мучицы, только за пайку, а так как добровольно никто не согласится - окончится все это печально.
26.01.2018 13:18
- гость - отличная мысль
акциз на топливо - федерально (12%) и региональный (88%) налог
26.01.2018 13:19
- гость -
Самодостаточных быть не может, это единый организм. Барнаул выполняет столичные функции региона, Алейск - оборонные и т.п. Тюменская область даёт деньги, Алтайский край их берёт. Ну вот такая система, взаимозависимость, распределение с центра, всем сёстрам по серьгам. Надо, конечно, это дело как-то менять, децентрализовывать, делать реальную федерацию. Только вот как.. Ну и кончится это тем, что АК станет совсем диким, вопроса пробок уж точно стоять не будет, ибо драндулет станет роскошью.
26.01.2018 13:13
Vanadiy2014
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А лучше придумать сбор "от не местных, заезжающих на территорию Барнаула -100 руб за въезд/вход и 300 за выезд/выход и тогда можно строить не за пайку, кстати закон в современном дурдоме это позволяет сделать, так что флаг в руки товарищу Дугину и гор думе. Не путать с курортным сбором, наш сбор - это сбор на "переход" от "слабоумия" к "дурдому".
"Может повысить акцизы на топливо, это даже справедливее..."
------
повышают регулярно. Примерно половина в цене бензина и солярки - налоги и акцизы. Собираемых достаточно.
Массаж мозга, не достаточно собираемых. Если подсчитать то, что надо сделать. Это северный обход, это светофоры не только на магистральных улицах, это туннели на Исакова, это развязка Павлик/Попова по образу Павлик/Малахова, это расширение межгородских трасс, что б были обгоночные полосы - нужных проектов десятки по городу, сотни по краю, тысячи по стране. И это стоит триллионы. Если разделить на потребляемые литры топлива, то явно недостаточно имеющегося акциза.
26.01.2018 13:39
Vanadiy2014
И это стоит триллионы
Эта стоэт трилиарды! Нужно сделать реверсивную полосу посередине павлика. Я так скозал!
а ещё можно организавать каманду которая будет контузить водятлов кредитопомоек в которых менее двух человек. любишь ездить\стоять в пробке один - по хлебалу НА!
нет столько звёзд ва вселенной чтобы описать маштабы распила при страительстви падловский трахт-RedArmyйский
а как и кому сдачи то сдаст?
Не знаю, при чём сдесь Исакова, раньше вроде о Юрина говорили.
26.01.2018 11:58
- гость -
Статья как раз про таких как Вы - только и умеете , что ныть и гундеть, что бы что то сделать или восхититься работой других- это Вам ваша диванная гордость не позволит!
14:01, надо полагать тех кто негативно отзывается о эти сказочных туркластерах будут сажать в тюрьму.
Расштряйте себе анус, а дороги уже широкие сложно переходить, не забываем город для людей а не авто.
26.01.2018 14:11
- гость -
Расштряйте себе анус,
И стать таким как ты, пешерастом? Запомни: Без ауто мобиле - тебе какать будет нечем!
озлобленным пешерастом*
будут сажать в тюрьму. всех не поймает
Господи... До чего некоторые диванные критики поражают тупостью. На развитие туркластера деньги выделяются из Федерального бюджета. Это целевые деньги. Они не могут быть потрачены ни на строительство парковок, ни на ремонт больниц, ни на возведение дурацкого моста от Красноармейского до Исакова.
26.01.2018 14:25
- гость -
девочка с двадцатилетним пробегом это ты?
Алтайскому краю требуется порядка 1 млн. тонн нефтепродуктов.
Средний акциз на тонну составит грубо около 10 тыс. Уже получаем порядка 10 миллиардов, и это не считая ТН, НДПИ и т.д.
И только не надо говорить, что это разные налоги и идут в разные бюджеты. Платим их мы - конечные потребители топлива в АК, и если надо что-то построить, можно вернуть краю необходимые деньги на необходимую стройку. Было бы желание.
26.01.2018 14:25
- гость -
Господи... До чего некоторые ди...бла-бла
Ваше мнение из под стола лентореза очень ценно для нас.
26.01.2018 14:25 а ты хто, чувак "весь в белом"? Суть вопроса-то поймал или что-то просвистело и ты присел?
с двадцатилетним пробегом это ты? это вы о чем и кому?
"Это целевые деньги"
-----
Так и вопросы к тем, кто такие "цели" опрелелил, а не другие.
26.01.2018 14:33
- гость -
Сколько билетов ПДД сегодня решила?
26.01.2018 14:31
Массаж мозга - во, желание, а откудова оно, желание, када 2 гражданства, дети за бугром учатся, живут, яхты там, самолеты, виллы, ФК и т.п. активы + пацаны местные - "гейропейцы" могут и поиметь если чё, даже не так, уже имеют, но как бы нехотя.........а судьбу "Бастилии" никому не хотца повторить, вот и мечутся ЧУВАКи меж родиной и .....
Уже получаем порядка 10 миллиардов
А надо порядка 50 млрд. в год. Тоже грубо и условно. На текущее обслуживание дорожной сети + новые проекты, которые лет за 30 могли бы изменить транспортную систему Барнаула, других населённых пунктов, края в целом. Один только северный обход тянет миллиардов на 20.
сегодня решила?нее... сегодня тяпница.. пиво-рыпка
с понедельника начну, чесслово
30 ярдов год - кто посчитал?
Столько никогда не тратили.
И никто не говорит про год. Года три на стройку и 30 ярдов есть. Сметы жалко нет. Ну можно сравнить с северным обходом. А зачем он, кстати?
Я ж говорю - грубо и условно. Может 50, может 100 ярдов.
Если с транспортных и общих налогов хватает лишь на текущее содержанию дорожной сети. То очевидно, что без общих налогов, сугубо на акцизах, акцизы должны быть повышены.
А если к содержанию дорожной сети добавить новые проекты - развязки на городских магистралях, мосты через Оби и другие реки, светофоры и т.п. - то ясно, что % акциза ещё выше должен быть.
Просто логика.
А северный обход нужен, что б транзитный транспорт через весь город не пёр.
26.01.2018 14:57
Vanadiy2014
А северный обход нужен, что б транзитный транспорт через весь город не пёр.
Кто и куда прёт через весь город? Кто куда транзитирует?
Начать надо с малого Ленинский пр сделать пешеходным,
на остальных центральных улицах парковки платные кроме клиентов.
Выделить полосу для общественного транспорта.
Сократить срок пользования авто до 10лет
Сделать нормальными все переходы с мостиками безопасности
Ограничить въезд во дворы
Перестать регестрировать авто при отсутствии места.
Что даст,
безопасность,
отсутствие смертей на дорогах,
экологию, вырастит продолжительность жизни,
Передвижение по городу без пробок
Высокое качество жизни в городе
Приток туристов
Рост населения города
Обезумевшие пешерасты обезумели, сможем ли мы совладать с ними?
26.01.2018 15:01
- гость -
Дико плюсую! Как будто я писал!
26.01.2018 15:01
- гость -
Взять тебя и выкинуть с вертолёта над Северное Кореей, что бы ты там рассказывал свои истории!!)))
Vanadiy2014
Как будто я писал!
Ага, шизиков прибыло!)
15:01
Как грицца "настало время историй" ))
26.01.2018 15:01
- гость -
ну вот . готовая предвыборная программа. Оформляйте и вперед на выборы в гордуму. Только не забудьте расписать, на какие шиши вы всё это будете делать и какими способами обеспечивать
26.01.2018 15:01
- гость -
и Ванючий
вы лошпеты конченные. 10 лет для машины это много. не более 5. и не срок пользования, а срок с момента постановки на учет первый раз. потом силовыми методами утлизировать, если хозяин сам не позаботился о смене вонючего корыта.
26.01.2018 15:01
- гость -
и еще учтите, что когда вы запретите эксплуатировать автомобили старше 10 лет, вас камнями закидают пенсионеры и молодые семьи, которые не могут себе позволить каждые 9 лет выкидывать машину на свалку и покупать новую .
А северный обход нужен, что б транзитный транспорт через весь город не пёр.
Кто и куда прёт через весь город? Кто куда транзитирует?
какой бред про транзитный транспорт. транзитный транспорт пробок не создаёт, в связи со своим отсутствием. пробки в городе из-за отсутствия дорог, убогости дорожной инфраструктуры и ненадлежащей организации движения
Как будто я и писал. Ванька, дак ты и писал. Просто из регионе вышел, чтоб народ думал, что каких мало, на самом деле много
26.01.2018 15:08
- гость -
Он вроде и расовый духовно-скрепный поцреот, но невольно сам поощряет импереалистическое потре***дство, когда залечивает за 10 лет для самоходной брички.
26.01.2018 15:13
- гость -
Да ладно!!! а фуры, едущие в Ребриху или Павловск едут через весь город!!!
26.01.2018 15:18
- гость -
ахахахах, сколько их и зачем они туда едут?))))))))))))))))
26.01.2018 15:20
- гость -
В ребрихе есть крупяной и сахарный заводы, там загружаются и выгружаются машины.
У нас пока не привыкли люди к комфорту, лет через 50-100 не раньше придем к 15:01, хотя в загнивающей Европе уже во всю.
26.01.2018 15:23
- гость -
Где ты видел пробку из фур в том направлении?
26.01.2018 15:31
- гость -
Две Ленты, Ашан, Метро, Леруа. Там выгружаются ежедневно по 10-20 фур . Я не говорю, что они создают пробку. Я отвечаю на вопрос "А северный обход нужен, что б транзитный транспорт через весь город не пёр. Кто и куда прёт через весь город? Кто куда транзитирует?"
Раз уж лично пошёл в атаку ГУБЕРНАТОР.......ЕСТЬ УСТАВ Алтайского края, в котором чётко записано, чем должен ОН заниматься, за что отвечать. Архитектура и благоустройство Барнаула - дело городских специалистов ! Какого .. прицепился ? Вы архитектор или ландшафтный дизайнер ? На территории, вверенной Вам в управление, всё хорошо "прекрасная маркиза" ? Сельские школы, ФАПы процветают ?Дома престарелых и инвалидов накормлены и обогреты ?
26.01.2018 15:34
- гость
Две Ленты, Ашан, Метро, Леруа. Там выгружаются ежедневно по 10-20 фур .
Ниочём всё это..
26.01.2018 15:42
Архитектор
А ничего, что проект федеральный и целевой краевой?
"Обезумевшие пешерасты обезумели, сможем ли мы совладать с ними?"
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Может, пускай себе беснуются?
Все мнения представлены. Подождём "сдачу" от губернатора?
26.01.2018 15:42
Архитектор
Это всё некрасиво и неинтересно, как то приземлённо... А вот виноградники, музэи, памятники, туркластеры это красиво, поэтично, возвышенно!
26.01.2018 11:58
Vanadiy2014
А вот если соединить Исакова с Красноармейским не вышло у могучего СССР, то теперь эта идея утопична абсолютно.
Могучий СССР не построил путепровод над/под вокзалом из-за загруженности и невозможности ограничить движение по железной дороге, что пришлось бы сделать при строительных технологиях того времени.
ежегодной пресс-конференции похожа как две капли на другую. редкое свойство из совка