Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы в социальных сетях обсуждают дорожный инцидент, случившийся вечером 25 января в центре города.
Как сообщается в паблике Barnaul 22, поздним вечером в четверг в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной произошло ДТП. "По словам очевидцев, была погоня с последующим задержанием", — говорится в заметке.
Позже в сообществе появилось видео с места аварии с комментарием: "Погоня и финал. Ленина — Молодежная".
Один из комментаторов утверждает, что легковой автомобиль иностранного производства сначала угодил в ДТП в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя, после чего попытался скрыться и уже в районе пересечения с улицей Молодежной совершил аварию с еще двумя авто.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информацией о погоне за нарушителем они не располагают. Что же касается аварии на пересечении Ленина-Молодежная, то, по данным Госавтоинспекции, здесь произошло ДТП с участием трех авто, в результате которого никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Опять пьянь за рулем????
Городу - больше крепких столбов у дорог!
Никогда не пытайтесь скрыться от полиции на автомобиле, даже если вы профессиональный гонщик, ибо это не возможно, кроме как в кино..
Полиция просто едет след в след за беглецом и ждет от него ошибки, которую рано или поздно убегающий совершает....
а что там обсуждать очередной испорченный генофонд, работник автомойки угнал авто клиента что бы покатать девушку. устроил проблемы, теперь владельцы разбитых машин будут получать три копейки в год за возмешение ущерба.
уже понафантазировали на три тома
Просто разрешить бухим ездить и кривых столбов не будет
А чему удивляться, все поняли, что если гонять бухим по ленинскому, и даже кого-то убить в ДТП, то серьезного наказания не последует.
Чюгуноголовый какой-то стал не Наш.
26.01.2018 10:47
Игорь
Я, лично, убегал просто это надо делать грамотно и на трезвую голову.
Лучше больше пить-нажрался и упал-и за руль нет сил
Опять Молодежная - Ленина. Опять погоня. Опять пьяный?
пить-нажрался и упал-и за руль нет сил это ж сколько нужно выжрать
Норма разная для всех
Я вот выпью если маненько и надо ехать-крадусь низэнько низэнько
Поставил в гараж,взял для полировки литрячок и в люльку
А идиоты пробку от пива нюхнут и погнали лес рубить....
Поэтому ....у нормальных алкоголь разрешён,в меру,и никто убегать даж и не думает
Литр пива можно в Германии и ещё во многих странах
А у нас если поженились то всё-соседу не дай !!! нонсенс какой то
26.01.2018 11:09
- гость -
26.01.2018 10:47
Игорь
Я, лично, убегал просто это надо делать грамотно и на трезвую голову.
Так же думал наш одноклассник. Результат погони: у него вставная челюсть теперь, а его друг, с которым они и строили из себя крутых, ездит в коляске. И это на всю жизнь.
Уходил на мото от мотобата несколько раз, никогда не ловили, все по трезвости было и давным давно, на машине, это конечно нереально.
В Paшke нельзя за рулём литрячок разрешить, потому что мы всё делаем до упора, на полную катушку: доходим до Парижа и Берлина, ну и по части выпивки не останавливаемся. Не все такие, но большинство (я такой)