Фото: youtube.com
В Сети опубликована запись с места крушения вертолета Ми-8 в окрестностях украинского Кременчуга. Ролик появился на YouTube-канале "Кременчуг Today", пишет РИА "Новости".
По словам пресс-секретаря Госслужбы Украины по ЧС в Полтавской области Светланы Рыбалко, все пассажиры вертолета погибли. Предварительно установлено, что на борту вертолета находилось от трех до четырех человек.
Кроме этого, Рыбалко опровергла данные о том, что вертолет столкнулся с телевышкой. По ее словам, в данный момент "идет вопрос об электросети". Также Рыбалко добавила, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет.
На месте ЧП работают спасатели, пытающиеся попасть внутрь и изучить салон. С возгоранием борются пожарные.
Комментарии
а как правильно писать русский вертолет или российский вертолет?
Хорошо, что в России все проблемы решены. Можно и нужно про соседние страны поговорить.