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Зима решила удивить в этом году не только жителей Алтайского края, но и жителей Японии. Накануне в Токио выпало рекордное количество снега за последние пять лет.
Как пишет TJ, из-за непогоды в столице Японии произошло более 600 дорожных аварий, люди застревали в тоннелях и не могли улететь из аэропортов.
Для жителей Токио обилие снега стало поводом для создания необычных снежных фигур по мотивам аниме, фильмов и видеоигр.
Комментарии
Какие они интересные! Полностью на своей волне))
За последние 5 лет - это не рекорд!