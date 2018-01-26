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Депутат Государственной Думы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение законопроект, закрепляющий цифровой финансовый актив под названием "крипторубль" в качестве средства платежа в стране. Данные изменения вносятся в Гражданский кодекс, пишет РИА "Новости".
"Предлагаемые законопроектом изменения… закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации", — цитирует агентство пояснительную записку к документу.
В тексте законопроекта уточняется, что цифровой финансовый актив должен носить название "крипторубль", он будет "защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций".
В дополнение к изменениям в Гражданский кодекс автор инициативы внес на рассмотрение Думы проект закона о регулировании отношений, которые связаны с производством и оборотом в стране цифровых финансовых активов.
В частности, данный законопроект регламентирует возможность взимания налогов по факту создания "крипторублей" до начала их коммерческого использования, добавляет автор.
По словам Курбанова, законопроектом гарантируется прозрачность процесса идентификации субъектов, заключения договора, процесса работы программ, используемых для добычи крипторублей, а также абсолютная прозрачность администрирования налоговых платежей.
Комментарии
Мне представляется работа в госдуме так: спят на печи, бздят, бздят...и от особо громкого своего взбздоха просыпаются и начинают законотворчествовать.
Ну ведь надо же до такого додуматься)))
12:12, может и так. А может наркоту какую-нибудь употребляют.