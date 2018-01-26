Фото: jameskirchick.com
Президент России Владимир Путин в первой половине февраля посетит Новосибирск и Красноярск, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, данные визиты можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы временно исполняющих обязанности губернаторов. Напомним, что выборы глав Красноярского края и Новосибирской области в 2018 году пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.
В настоящее время обязанности главы НСО исполняет Андрей Травников, который до октября прошлого года был мэром Вологды. В кресле руководителя области он сменил Владимира Городецкого.
Что касается Красноярского края, то сейчас этот регион с приставкой врио возглавляет Александр Усс, длительное время бывший спикером краевого заксобрания и сменивший в кресле руководителя субъекта Виктора Толоконского.
По данным "Известий", февральский визит Путина в Новосибирск будет официально приурочен к празднованию Дня российской науки. Ожидается, что президент побывает в Академгородке.
В Красноярске же лейтмотивом визита Путина будет подготовка города на Енисее к зимней Универсиаде-2019.
Комментарии
Предвыборный чёс.
Готовьте педросики пупки- целовун едет.
Ща всё наладит в регионах, главное не мешайте боссу работать.
11:05 могёшь, могёшь )))))))))))))
Отличная новость!
А почему на фото Путин 2006 года? Публикуйте уж нового - удмурта.
Может Путин и жителям Алтайского края поможет...