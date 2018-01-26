5 марта Фонд имущества Алтайского края в очередной раз попробует реализовать на торгах здание универмага ТД "Сухов с сыновьями" и земельный участок под ним. Исторический объект находится на пересечении улицы Мало-Тобольской и проспекта Социалистического.
Начальная цена продажи составляет 14,94 млн рублей. При этом само здание формально оценивается в 1 рубль, остальное — это стоимость земельного участка. Имущество дважды выставлялось на продажу летом 2017 года. Однако на конкурс никто не заявился. В этой связи исторический памятник уже подешевел на 5,5 млн рублей.
По условиям аукциона, победителю предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы. Большая часть из них должна быть окончена уже в 2018-2019 годах. Полностью реставрацию необходимо завершить в декабре 2022 года.
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Двухэтажный универмаг был построен в Барнауле в 1880 году. Суховы были одной из богатейших предпринимательских династий в городе. Самый известный ее представитель – купец 1-й гильдии Дмитрий Никифорович торговал универсальными товарами, хлебом, держал свечной и кожевенный заводы, жертвовал большие суммы на благотворительность. В 1882 году его избрали городским головой. Кстати, будучи на посту главы Барнаула, предприниматель отказался от жалования, передав его на нужды города.
В более поздние, послереволюционные времена, в бывшем купеческом доме располагалась изостудия, БТИ, гастроном. В 1998 году в здании произошел большой пожар, после которого оно так и не было восстановлено до конца. Позднее там работали канцелярский и продуктовый магазины.
Комментарии
Кстати, будучи на посту главы Барнаула, предприниматель отказался от жалования, передав его на нужды города.
Дугин, став главой города, первым приказаом зарплату себе увеличил.
Когда нибудь в Барнауле появится бульвар Мудрика или проспект Банных))))
смотри, подскажешь идею
Не те щяс Суховы пошли!
Плохо,что не деревянный))))да,Дугин????
Хотели бы восстановить - передали бы безвозмездно (в смысле - за оплату работ по восстановлению), а с платой за участок разобрались бы позже, когда объект начал бы приносить прибыль. Но это ж когда будет! И где будет нынешняя власть? А хапнуть-то хочется - пока есть возможность! Только дураков среди предпринимателей нет... Меценаты, может, и нашлись бы, а вот наивные Буратины повывелись точно!
Будет стоять пока не развалится. Украшение пешей зоны Барнео, Старый базар, век 21-й
Вот если б найти огонь для кирпичей, тогда вопрос можно решить...