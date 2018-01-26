Фото: thefranchiseok.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал бегуна из Соединенных Штатов Гила Робертса невиновным в употреблении допинга. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт инстанции.
Отмечается, что суд отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Американской арбитражной ассоциации. По словам бегуна, запрещенное вещество пробенецид, которое нашли в его допинг-пробе в марте прошлого года, попало в его организм после поцелуя с девушкой. Последняя использовала препарат с данной субстанцией во время лечения от инфекции.
Американская арбитражная ассоциация отказалась дисквалифицировать Робертса, с чем не согласилось WADA. Агентство подало апелляцию в CAS, но суд признал, что незначительное содержание запрещенного вещества никак не повлияло на результаты спортсмена.
Робертс — олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 100 метров. Ту Олимпиаду пропустила российская сборная по легкой атлетике из-за дисквалификации, наложенной на Всероссийскую федерацию легкой атлетики за неоднократное нарушение антидопинговых правил.
Комментарии
А вы знаете, что историю про запрет флага для болельщиков выдумал Василий Конов — редактор ни за что не догадаетесь какого канала. Конечно же, Первого!
А вы говорите, что в пиндоссии негров линчуют!
Та и нашим надо было сказать, что мельдоний к им попал после поцелуев
26.01.2018 11:31
- гость -
А вы знаете, что историю про запрет флага для болельщиков выдумал
Это что бы поцреотня не расслаблялась и побугуртила в "праведном" гневе! Градус не должен снижаться!
26.01.2018 11:32
- гость -
Два фрага замов Родченкова уже о многом сказали.
попал и размножился
Меня в школе впалил отец, что я курил, я сказал, что с девушкой целовался, это она курит)))
26.01.2018 11:49
- гость -
Меня спалили с двумя миллиардами друга, друг всем сказал, что это на скрипочки)))
Проклятая WADA никак не успокоится. Пачиму они на пиндосов смеют наезжать?
Меня спалили лягушатники на мошейничестве, я сказал что поеду к больной матери, а сам поехал к Вале Матвиенко!))
Вордушину
Америкос подругу покажет, а ты скрипочки предъяви
аффелированы все
26.01.2018 11:56
- гость -
Гтовь пупок! Целовун едет!
попало в его организм после поцелуя с девушкой
А девушка работала на российские спецслужбы. Д..ы, ...
26.01.2018 12:02
гость
Дело не в том..дело в том, что пиндосы открыто сцут в шарёнки всему мировому сообчеству, примерно так же, как это делает травительство роисси по отношению к своим гражданам.
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26.01.2018 11:52
Вордугин
26.01.2018 11:49
- гость -
Меня спалили с двумя миллиардами друга, друг всем сказал, что это на скрипочки)))
Да мы всей Россией вам веримверимверим...
26.01.2018 12:05
- гость -
По моему более открыто и есть ощущение, что шаренки эти более тупые
26.01.2018 12:10
- гость -
Да мы всей Россией вам веримверимверим..
Не всей, мы Навальному веримверимверим... И ВАДА веримверимверим... И американским спецслужбам веримверимверим... И этому афроамериканцу веримверимверим...
Американские спортсмены не принимают допинг. Это доказано ВАДА
26.01.2018 12:15
гость
Пупки!! Товьсь!!! Целовун едет!!
Только НАнальный!
26.01.2018 12:18
гость
Американские спортсмены не принимают допинг. Это доказано ВАДА
Жрут пуще прежнего. Просто они успевают изобрести то, что ещё не попало в списки запрещённого. Примерно так же делают наши китайские друзья с синтетикой, которой они наполонили Богоспасаемую.
26.01.2018 12:18
гость
Американские спортсмены не принимают допинг. Это доказано ВАДА
И двумя фрагами замов родченкова
Есть мнение, что нас дисквалифицируют не столько за то, что спортсмены принимают допинг, сколько за то, что государство это покрывает. Покрывает или нет государство американских спортсменов, я даже предполагать не буду, думаю их покрывают даже купленные международные организации. По хорошему надо дисквалифицировать МОК
26.01.2018 12:24
гость
думаю их
Кого волнует, что думает вчерашний коммуняка, который стоял в очереди за туалетной бумагой?))))
26.01.2018 12:27
- гость -
Кого волнует, что думает вчерашний коммуняка
А кого волнует мнение русофобского либераста?
Стоило Грудинину выставить свою кандидатуру, сразу же нашли бегуна из Соединенных Штатов, который якобы употреблял пробенецид!
Путин наш пересидент!
26.01.2018 12:30
гость
Тоже не в восторге от Путина?
26.01.2018 11:52
Вордугин
Когда вместо мозгов заевшая пластинка, то даже медицина бессильна.
26.01.2018 12:34
- гость -
Есть вопросы. Но еще больше к остальным претендентам на место у кормушки
26.01.2018 12:33
- гость -
Стоило Грудинину выставить свою кандидатуру, сразу же нашли бегуна из Соединенных Штатов, который якобы употреблял пробенецид!
Бедняга, обвинил WADA в работе на Грудинина
Мок и вада власть делят, а виноватым назначили привычную Россию, ведь наше правительство не умеет достойно отвечать на пинки.
26.01.2018 12:37
- гость -
Когда вместо мозгов заевшая пластинка, то даже медицина бессильна.
Что тебя смутило? У посредственного скрипача-друга путина нет 2 000 000 000 долларов?
26.01.2018 12:40
- гость -
не умеет достойно отвечать на пинки.
Как в старые добрые времена, когда барин холопу зубы на конюшне выбивал.
26.01.2018 12:49
- гость -
У посредственного скрипача-друга путина нет 2 000 000 000 долларов?
Скорее всего есть и скорее всего Навальный хочет власти, чтобы у его друзей было столько же. Или еще больше. Как у его друзей за рубежом
26.01.2018 12:49
- гость -
У посредственного скрипача-друга путина нет 2 000 000 000 долларов?
Да, это сильно влияет на допинг афроамериканца
26.01.2018 13:03
гость
Скорее всего есть
Вопрос исчерпан, холоп.
26.01.2018 13:04
гость
Да, это сильно влияет на допинг афроамериканца
Их надо любить..их же в пиндоссии линчуют. Готовь пупок. Целовун едет.
26.01.2018 13:09
- гость -
Вопрос исчерпан, холоп
Я рад, что ты все понял, холуй
26.01.2018 13:09
- гость -
Их надо любить..их же в пиндоссии линчуют. Готовь пупок. Целовун едет.
Люби, и будь ими любим. Готовь зад. Либерасты идут.
Вообще-то анализ на допинг делается из мочи спортсмена. Так куда его возлюбленная так крепко целовала, что микросодержание допинга в её слюне оказалась целиком в моче спортсмена?
Ты можешь дунуть ганджубаса через рот, а следы его найдут в твоей моче.
Химия - сложная штука, там фсё такое маленькое...
История прям как с малиновой косточкой )))
Хорошо, что после поцелуя. Это не влюбчивые кураторы государственных структур по долгу своей кураторской службы заставлявшие жрать под контролем государства российских спортсменов допинг для достижения побед любой ценой. А сдвинуть темку вкривь и вкось - старый прием продажных журналистов. Да только кто поверит? солгавшие раз, солгут и второй. Смотрят люди по ТВ ежедневно.