Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в рамках пресс-конференции в четверг, 25 января, высказался по поводу того, что Центробанк РФ за последний год лишил несколько региональных банков лицензии.
Так, в январе 2017 года регулятор запретил финансовую деятельность "Тальменка-банка", а спустя год, также в начале января, принял аналогичное решение в отношении "АлтайБизнес-Банка". Свое отношение к этой ситуации глава региона выразил строчками из стихотворения Михаила Светлова: "Отряд не заметил потери бойца".
"Тальменка-банк" кроме славного имени Тальменка ничего общего с Алтайским краем не имел. Он у нас не работал, мы его бизнес не знали. "АлтайБизнес-Банк" в рейтинге Центробанка занимал почетное 503-е место с очень слабым потенциалом. Все шло к тому, что Банк России аннулирует его лицензию. У "АлтайБизнес-Банка" вариантов на спасение было мало: либо чахлую тему заканчивать, либо объединяться с другой банковской организацией. Похоже, акционеры решили эвакуироваться в разные стороны, и эта посудина затонула раньше срока. По моим данным, никакого значимого ущерба физическим и юридическим лицам "кончина" этой банковской структуры не принесла", — сообщил Александр Карлин.
Ожидается, что в ближайшее время на сайте Агентства по страхованию вкладов появится информация, каким образом вкладчикам будут возвращаться вклады. Юридическим лицам, хранившим на своих счетах или депозитах средства, можно рассчитывать на возврат лишь небольшой части денег.
На текущий момент в Алтайском крае зарегистрированы три самостоятельных коммерческих банка — "АлтайБизнес-Банк", "АлтайКапиталБанк" и "Сибсоцбанк". Таким образом, после решения ЦБ их останется всего два. Ранее стало известно, что еще один алтайский банк – "Народный земельно-промышленный банк" – вошел в процедуру присоединения к московскому "Форбанку".
Комментарии
"аукционеры" - кто это???
Родственники дедушки АУ?
Это он про Агеева?
Нет банков и производителей с таким руководителем!
Муслим Кобзон прям
А про свой банк какой стих он рассказал бы?
С ним что вообще? Прям не человек , а ходящий сборник афоризмов!
Эт он мощно задвинул.
Банки больше нужны кому - банкирам, народу или ещё кому? ..и у каждого свои тараканы мелким почерком (шрифтом). Экономика - не наука, но и банки - это не помощь.
Слишком пренебрежительное отношение к банкам. В общем-то теперь надо пытаться всеми силами хотя-бы СибСоц сохранить. А то грустно будет совсем уж без банков.
Хоть все и говорят что Банки паразиты экономики и т.п. Но без них еще хуже.
ЗЫ Считаю что потеря Зернобанка была самой заметной. Но так как потери бойцов у нас не замечают, то спохватились слишком поздно чтобы спасти.