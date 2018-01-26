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Карлин прокомментировал стихотворением закрытие банков в Алтайском крае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
За последние два года Центробанк лишил лицензии два кредитных учреждения в регионе

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в рамках пресс-конференции в четверг, 25 января, высказался по поводу того, что Центробанк РФ за последний год лишил несколько региональных банков лицензии.

Так, в январе 2017 года регулятор запретил финансовую деятельность "Тальменка-банка", а спустя год, также в начале января, принял аналогичное решение в отношении "АлтайБизнес-Банка". Свое отношение к этой ситуации глава региона выразил строчками из стихотворения Михаила Светлова: "Отряд не заметил потери бойца".

"Тальменка-банк" кроме славного имени Тальменка ничего общего с Алтайским краем не имел. Он у нас не работал, мы его бизнес не знали. "АлтайБизнес-Банк" в рейтинге Центробанка занимал почетное 503-е место с очень слабым потенциалом. Все шло к тому, что Банк России аннулирует его лицензию. У "АлтайБизнес-Банка" вариантов на спасение было мало: либо чахлую тему заканчивать, либо объединяться с другой банковской организацией. Похоже, акционеры решили эвакуироваться в разные стороны, и эта посудина затонула раньше срока. По моим данным, никакого значимого ущерба физическим и юридическим лицам "кончина" этой банковской структуры не принесла", — сообщил Александр Карлин.

Ожидается, что в ближайшее время на сайте Агентства по страхованию вкладов появится информация, каким образом вкладчикам будут возвращаться вклады. Юридическим лицам, хранившим на своих счетах или депозитах средства, можно рассчитывать на возврат лишь небольшой части денег.

На текущий момент в Алтайском крае зарегистрированы три самостоятельных коммерческих банка — "АлтайБизнес-Банк", "АлтайКапиталБанк" и "Сибсоцбанк". Таким образом, после решения ЦБ их останется всего два. Ранее стало известно, что еще один алтайский банк – "Народный земельно-промышленный банк" – вошел в процедуру присоединения к московскому "Форбанку".

Читайте также в сюжете: Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.01.2018 11:40
- гость -

"аукционеры" - кто это???

Родственники дедушки АУ?

0  0
26.01.2018 11:40
- гость -

Это он про Агеева?

0  0
26.01.2018 11:43
Директор СССР

Нет банков и производителей с таким руководителем!

0  0
26.01.2018 12:25
- гость -

Муслим Кобзон прям

0  0
26.01.2018 12:35
- гость -

А про свой банк какой стих он рассказал бы?

0  0
26.01.2018 13:09
- гость -

С ним что вообще? Прям не человек , а ходящий сборник афоризмов!

0  0
26.01.2018 14:14
гость

Эт он мощно задвинул.

0  0
26.01.2018 16:48
Doka

Банки больше нужны кому - банкирам, народу или ещё кому? ..и у каждого свои тараканы мелким почерком (шрифтом). Экономика - не наука, но и банки - это не помощь.

0  0
26.01.2018 17:00
4ugun

Слишком пренебрежительное отношение к банкам. В общем-то теперь надо пытаться всеми силами хотя-бы СибСоц сохранить. А то грустно будет совсем уж без банков.

Хоть все и говорят что Банки паразиты экономики и т.п. Но без них еще хуже.

ЗЫ Считаю что потеря Зернобанка была самой заметной. Но так как потери бойцов у нас не замечают, то спохватились слишком поздно чтобы спасти.

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