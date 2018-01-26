Агентство по страхованию вкладов не смогло с первой попытки определить банки-агенты, которые выплатят компенсации клиентам барнаульского "АлтайБизнес-Банка", лишившегося лицензии 19 января. Это следует из сообщения с сайта АСВ. Ранее кредитные организации обещали озвучить к 25 января.
Во всех населенных пунктах Алтайского края, где располагались офисы банка, АСВ приняло решение о проведении повторного конкурса. О результатах будет сообщено 30 января, а уже со 2 февраля начнется прием заявлений, а также выплата возмещения по вкладам.
Общая сумма вкладов населения в "АлтайБизнес-Банке" составляет порядка 185 млн рублей. При этом данные о количестве вкладчиков пока разнятся. В прессе фигурируют цифры от 100 до 300 человек.
Сумма страхового покрытия не может превышать 1,4 млн рублей. По банковскому вкладу в инвалюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 19 января 2018 года. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).
Комментарии
Нет банков и производителей с таким руководителем!