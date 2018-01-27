Фото: сайт правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 25 января, вновь высказался о том, что Барнаул должен застраиваться на правом берегу Оби в сторону Новоалтайска. По словам главы региона, в планах компании "СГК" в ближайшей перспективы подключения ТЭЦ-3 к энергосети Новоалтайска.
Карлин отметил, что исторически города в Сибири были развернуты к рекам спиной, а не лицом, как в Приволжье.
"Я остаюсь сторонником застройки правого берега города Барнаула. По сути, застройка уже началась. Она идет пока фрагментарно и в формате пригородного сервиса, но процесс пошел. Мы общаемся с руководством "СГК" о перспективах обеспечения теплом правого берега, который будет обеспечен за счет захода компании в Новоалтайск. Думаю, этот вариант вполне реалистичен", — сказал губернатор.
По его словам, уже обсуждается вопрос о застройке правого берега одним из микрорайонов. Есть некоторые эскизные проекты, которые очень нравятся главе региона. Однако по этому вопросу нужно проходить экспертиза.
Ранее алтайские энергетики анонсировали строительство теплосети от Барнаульской ТЭЦ-2 в Новоалтайск. Для этого сейчас обсуждаются два возможных варианта. В частности, прокладка трубы по опорам железнодорожного моста или по дну Оби. Энергетики предпочитают первый вариант из-за того, что он менее затратный, но для этого необходимо получить разрешение у железнодорожников. Во втором случае придется строить специальный дюкер по дну реки. Такой опыт СГК уже применяла в Красноярском крае.
Вопрос о застройке правого берега Барнаула обсуждается много лет. Возможно, вопрос об этом сможет поставить генплан развития города, который может быть принят осенью 2018 года. Отметим, что Барнаул не сможет бесконечно расширяться в сторону Павловска, поскольку там расположен аэропорт, вблизи которого нельзя по закону строить жилые дома.
Комментарии
Между Новоалтайском и ТЭЦ 3 километров 25 по прямой. Вот интересно сколько составят гидравлические и тепловые потери?
Лучше сразу закрывайте комментарии. Вдруг кто из администрации увидит.
"перспективы подключения ТЭЦ-3 к энергосети Новоалтайска" - Что ? Это что я только что прочитал ? А что не к Новосибирску ? Где тут смайлик "рукалицо" ?
Вообще для кого расстраивается Барнаул, естественная убыль населения в Алтайском крае составила порядка 14 тыс. человек, думаю половина от этого приходится на Барнаул, половина новостроек стоят пустые и не проданные. Такое впечатление что строится жилье, только для статистики Администраций.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания планирует строительство теплотрассы протяженностью 12-15 километров от Барнаульской ТЭЦ-2 до Новоалтайска, сообщает компания.
Проект строительства входит в инвестпредложение СГК по модернизации системы теплоснабжения Барнаула и Новоалтайска. Ранее компания выразила готовность принять участие в модернизации теплоснабжения городов при условии их перехода на новую модель рынка тепла. Объем запланированных компанией инвестиций оценивается в 9 миллиардов рублей.
08:35, да нет же, численность населения Барнаула даже немного растёт, за счет приезжих из других районов края.
Вообще для кого расстраивается Барнаул, естественная убыль населения в Алтайском крае составила порядка 14 тыс. человек, думаю половина от этого приходится на Барнаул
Да хоть 140 тыс, Барнаул только прибавляет. Чем занимаются понаехи, ума не приложу. Жили бы бы у себя в ребрихах, малиновых озёрах и павлодарах , нет же, в Барнаул им надо. Мёдом им тут намазано что-ли?
"Объем запланированных компанией инвестиций оценивается в 9 миллиардов рублей."
Когда же до людей дойдёт, они 9 своих вложат, а с народа 27 соберут!
Жили бы бы у себя в ребрихах, малиновых озёрах и павлодарах , нет же, в Барнаул им надо. Мёдом им тут намазано что-ли?
Чистокровный москвич?
Так вам РЖД и разрешит понавесить на опоры доп. нагрузку, тут и с ремонтом автомобильного моста заморочки