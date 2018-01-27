Кому не хочется оставаться молодым и красивым всегда — да практически всем, но не у всех это получается. А вот звезды справляются с этим прекрасно: актрисы, телеведущие и певицы, которые с годами не стареют.

Кристи Бринкли

Американская актриса, фотомодель, писательница, иллюстратор, фотограф, модельер и певица Кристи Бринкли с годами не только не стареет, а становится еще красивее: в 63 года она имеет фигуру юной девушки, да и отыскать морщины на лице практически невозможно. Конечно, всему этому она обязана здоровому образу жизни и, смеем предположить, пластическим хирургам. Но в данном случае значение имеет на процесс, а результат: разве плохо, когда женщина может на своем примере доказать, что после 60-ти жизнь только начинается.

Мэрил стрип

Прекрасной Мэрил Стрип 68 лет. Для тех, кто вдруг не знает, она это знаменитая американская актриса театра, кино и телевидения, а также кинопродюсер. Киноведы и критики в один голос признают ее одной из величайших актрис современности. Стрип трижды получала "Оскар", а номинировалась на него и вовсе 21 раз, трижды брала награды "Эмми" и "Спутник", была двукратным лауреатом премий BAFTA и Гильдии киноактёров США, и девятикратной обладательницей премии "Золотой глобус". У нее даже есть именная звезда на Голливудской "Аллее славы". Но она не только умница, но и настоящая красавицы, чья привлекательность с годами не увядает.

Дженнифер Энистон

Вечно молодая — это про нее. Американская актриса кино и телевидения Дженнифер Энистон не стареет уже долгие годы. Сейчас ей 48 лет, она активно занимается спортом, делится фотографиями с занятий йогой и признается, что с возрастом стала выглядеть даже лучше, чем в юности.

Холли Берри

51-летняя американская актриса Холли Берри дасть фору любой красотке: ее фотографии, сделанные в молодости и сейчас, вообще практически не отличаются. Стоит отметить, что Холли стала первой темнокожой актрисой в истории кинематографа, получившей "Оскар". Также среди ее наград "Золотой глобус" и "Эмми".

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева — загадка российского телевидения: уж очень многие хотят знать секрет ее "вечной молодости". Действительно, сейчас звезде экрана 56, а выглядит она лет на 20 моложе.

София Ротару

София Ротару в советских СМИ и обществе признавалась одной из ведущих певиц СССР, а зарубежная пресса до распада Страны советов называла её "дирижёром СССР. К ее творчеству можно относиться по разному, но с одним не поспоришь — возраст ее не портит. Сейчас ей 70 лет, но разве это заметно?