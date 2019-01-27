27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), расположенный на территории оккупированной Польши.
В Освенциме были уничтожены порядка 1,6 млн человек, хотя, по некоторым оценкам, это число могло достигать и 4 млн. Большая часть из них составляли евреи.
В 1947 году лагерь был переоборудован в музей, а в 1979 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комментарии
Ужас! И после этого говорят о человеческой душе, натуре, человечности, что мы же не звери! Жаль, что мы не звери, люди хуже в тысячу раз!!! Зверь убивает только ради собственной жизни, а у человечества миллион причин!!! А ещё мучить и издеваться!!! Люблю животных!!!
Ну немцев пленных потом по передохло тоже по Союзу не мало...
никогда понять не могу, зачем фашисты жгли людей? зачем? ну для чего, какая цель? использовать в качестве рабов - понятно, на органы - тоже понятно (ни в коем случае оправдать это нельзя, простить тоже, но это хотя бы объяснимо их сволочными целями). Но просто убивать? не укладывается в голове. Мрази шизоидные.
Мрази шизоидные.
вот поэтому
27.01.2018 11:23
- гость -
сначала в качестве рабов до полного изнеможения доводили. а потом.... работать эти люди не могут уже. кормить их за прост так никто не хотел. вот и жгли... чтобы не хоронить
А видел ли эти фото приду рок-фашистёнок Николай Десятниченко из Нового Уренгоя, которого учили и даже корректировали его доклад наши российские пэдагоги? Может надо его рожей натыкать? Вместе с теми учителями и его родителями.
Были там с мужем... ужас... Больше всего поразили экспонаты личных вещей заключённых: огромная куча детских сандаликов, размером со школьный спортзал, груда очков-пенсне и т.п. Жутко осознавать, что за каждой вещью- человеческая жизнь и судьбы тысяч семей...
А теперь эти недобитые фашисты ставят нам палки в Олимпийской теме! Не добили их в 45-м !
Им этого простить нельзя!!!!!!
В 90-е годы при переходе к так называемому "рынку" "цивилизованный" "человек" чубайс сказал - https://www.pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-0/
Советская армия в своё время полякам "Выключила печи Освенцема", а их потомки сегодня в благодарность за то, на Россию "батон крошат, падлы..."