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Лагерь Освенцим: самая страшная страница в истории Второй мировой

, ИА "Амител"
27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста

27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), расположенный на территории оккупированной Польши.

В Освенциме были уничтожены порядка 1,6 млн человек, хотя, по некоторым оценкам, это число могло достигать и 4 млн. Большая часть из них составляли евреи. 

В 1947 году лагерь был переоборудован в музей, а в 1979 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

27.01.2018 10:15
Не минимум

Ужас! И после этого говорят о человеческой душе, натуре, человечности, что мы же не звери! Жаль, что мы не звери, люди хуже в тысячу раз!!! Зверь убивает только ради собственной жизни, а у человечества миллион причин!!! А ещё мучить и издеваться!!! Люблю животных!!!

1  0
27.01.2018 10:28
- гость -

Ну немцев пленных потом по передохло тоже по Союзу не мало...

0  1
27.01.2018 11:23
- гость -

никогда понять не могу, зачем фашисты жгли людей? зачем? ну для чего, какая цель? использовать в качестве рабов - понятно, на органы - тоже понятно (ни в коем случае оправдать это нельзя, простить тоже, но это хотя бы объяснимо их сволочными целями). Но просто убивать? не укладывается в голове. Мрази шизоидные.

1  0
27.01.2018 11:37
- гость -

Мрази шизоидные.

вот поэтому

2  0
27.01.2018 11:39
- гость -

27.01.2018 11:23
- гость -
сначала в качестве рабов до полного изнеможения доводили. а потом.... работать эти люди не могут уже. кормить их за прост так никто не хотел. вот и жгли... чтобы не хоронить

1  0
27.01.2018 11:41
- гость -

А видел ли эти фото приду рок-фашистёнок Николай Десятниченко из Нового Уренгоя, которого учили и даже корректировали его доклад наши российские пэдагоги? Может надо его рожей натыкать? Вместе с теми учителями и его родителями.

2  1
27.01.2018 13:06
Violetta

Были там с мужем... ужас... Больше всего поразили экспонаты личных вещей заключённых: огромная куча детских сандаликов, размером со школьный спортзал, груда очков-пенсне и т.п. Жутко осознавать, что за каждой вещью- человеческая жизнь и судьбы тысяч семей...

1  0
27.01.2018 13:34
- гость -

А теперь эти недобитые фашисты ставят нам палки в Олимпийской теме! Не добили их в 45-м !

2  1
27.01.2018 15:11
ЛД

Им этого простить нельзя!!!!!!

1  1
28.01.2018 08:57
Сергей

В 90-е годы при переходе к так называемому "рынку" "цивилизованный" "человек" чубайс сказал - https://www.pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-0/

0  0
28.01.2018 17:52
Мимопроходящий

Советская армия в своё время полякам "Выключила печи Освенцема", а их потомки сегодня в благодарность за то, на Россию "батон крошат, падлы..."

0  1
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