Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край в ночь на 26 января пережил пик холодов, установившихся в регионе с конца прошлой недели, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
"Пик холодной погоды мы прошли сегодня ночью. Температура на 22 из 33 метеостанций понижалась до -33...-39 градусов, а на 11 метеостанциях, это больше всего за данный аномально холодный период, до -40...-43 градусов", — рассказала собеседница.
По словам специалиста, в Волчихе, где в крае традиционно холоднее всего, ночью температура опускалась до -45,2°C.
В Барнауле минувшей ночью также была зафиксирована самая низкая температура за текущий холодный период — это -39 градусов.
Также Людмила Сырых добавила, что, согласно прогнозу, период аномальных холодов завершится 28 января — до этого дня в крае будет действовать штормовое предупреждение.
Комментарии
У остальных фуфлыжные термометры стоят и показывают по -50С
не аномальных холодов, а обычных крещенских морозов, нашли аномалию тоже мне
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Амик! Про Карлина,да про мопозы!!Через новость- одно и то же! Сколько можно????!!!!
Столько,сколько нужно))Лето все равно еще не скоро
каво? через месяц уже и весна
Вчера на рассвете в Тальменском районе -45 .............
В районе старого базара машина с утра -40 показывала, до этого самое холодное что было за последнюю неделю это в воскресение -39.
13_16)А какая у Вас машина???
странная какая то машина
А какая у Вас машина???
коптива
26.01.2018 13:41
- гость -
Ставь её в районе Нового Рынка...будет теплее показывать)) А кстати..это...сейчас ниже ул.Анатолия всё так же жжеными покрышками воняет...от частного сектора
газа?
самая приличная лента у амика, у других вообще читать нечего