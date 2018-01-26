Фото: hi-news.ru
Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что даже одна выкуренная в день сигарета на 50% увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Об этом пишет Life со ссылкой на журнал The BMJ.
В анализе эксперты опирались на результаты свыше 140 научных работ, где подробно рассказывалось о вреде курения для человеческого здоровья. Как оказалось, люди, которые вместо 20 сигарет в день курят лишь одну, лишь на 50% обезопасили себя от развития опасных для жизни болезней.
В исследовании сказано, что риск ишемической болезни сердца составляет 48% по сравнению с некурящими людьми. Также у тех, кто курит одну сигарету в день, становится меньше на 95% риск развития рака по сравнению с заядлыми курильщиками, выкуривающими 20 сигарет.
Специалисты считают, что у женщин, которые курят по 20 сигарет ежедневно, с большей вероятностью, чем у мужчин-курильщиков, может случиться сердечный приступ или инсульт. То же касается и людей, которые позволяют себе побаловаться одной сигаретой в день.
Комментарии
Даже один прожитый день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. А если прожить 36 000 дней и не помереть от других заболеваний, то риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта увеличивается в 1 000 000 000 раз по сравнению с первым днём жизни
Вот только не надо ЛЯ-ЛЯ расскажите про ядерные испытания в России !!! И куда все это ветром переносится !!!
очередная пугалка.
а пофиг опаснее и вреднее в россее жить
Смотрю, наркоши почитали и узнали себя, раз принялись ехидничать.
А как насчет электронных сигарет?
26.01.2018 13:04
- гость -
Вот уж не известно что вреднее, никотин или пропиленгликоль))
Vanadiy2014
А ветерана ВОВ ты тоже наркошей назовёшь?
Курил я электронные почти 10 лет, заработал хронический бронхит, перешел на обычные
смотрю ехидна почитала и решила выпендриться
26.01.2018 13:07
- гость -
Ветеранами прикрываетесь? Не хотите ли заодно ещё вспомнить великих курильщиков и нагло проассоциировать себя с ними? Курящие - это наркоманы, медицинское определение.
лучше быть курящим добряком чем некурящей тварью ванадием
26.01.2018 13:08
- гость -
Курил я электронные почти 10 лет, заработал хронический бронхит, перешел на обычные
Такой то любитель "резиновых" сигарет...потом что..."нулёвка" и резиновая баба??
Vanadiy2014
Ветеранами прикрываетесь?
Я решил потраллить и прямо спросил, что не так?
Во как курилки возбудились ("я никогда не умру от курения, может, кто-то другой, но только не я" )
Страусы.
26.01.2018 13:28
- гость -
Страусы.
Если бы ты не был затупком, то знал бы, что страусы не прячут головы в песок.
я не курю просто вяло покидать какашек в ванадия зашел
26.01.2018 13:32
- гость -
просто вяло покидать какашек в ванадия зашел
они к нему не пристают\прилипают))
чьёрт
Мне вот интересно я за сегодняшний день выкурил ноль сигарет (не курю 17 лет), а вот выхлопа с машин надышался от души. Это же не вредит здоровью?
надо провести исследования сколько вреда для России приносит один депутат в день))))))
26.01.2018 13:31
Если бы ты меньше курил и сосуды головного мозга не были патологически сужены, то увидел бы, что ты сам домыслил про песок и голову. Лечись, .
Один маленький желтенький китайский автобус вреднее целого города курильщиков
Прочёл. Ух... пойду, покурю...
трубы заводов,фарик,ТЭЦ,частный сектор-отравили не одну сотню некурящих