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От аномалий к норме: какая погода ждет Алтай в последние выходные января

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Температура в регионе начинает идти на повышение

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Период аномальных холодов в Алтайском крае в ближайшие выходные завершится, и в регионе начнется повышение температуры воздуха.

"Период аномально холодной погоды, начавшийся 21 января, продолжится до утра 28 января. До этого дня в крае сохранится штормовое предупреждение. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -33 градусов до -38 градусов, местами до -43 градусов. Днем 28 января на нас начнет оказывать влияние северный циклон. Это будет видно по натеканию облачности, усилению ветра до 7-12 метров в секунду. Дневные температуры повысятся до -16...-25 градусов", — рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Уже в начале следующей недели, 29 и 30 января, районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов северного циклона. Поэтому на большей части территории края пройдут снегопады разной интенсивности, усилится ветер, местами поднимется метель.

Температура воздуха в понедельник-вторник будет колебаться от -19 до -29 градусов. Днем -10..-20 градусов.

В дальнейшем на районы Алтайского края будет оказывать влияние азиатский антициклон, с которым установится малооблачная, спокойная погода без осадков. В эти дни будет умеренно морозно.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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26.01.2018 13:43
- гость -

от нормы к норме

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