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Выборы 2018

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Поддерживаю. Партнер не хочет узаконивать отношения, а деньги вкладываем в имущество вместе. Хочу быть защищен (а)

Против. Каждый должен решать сам — узаконивать отношения или нет

Такая инициатива приведет к увеличению конфликтов в общественности

Глупость это. Люди в браке не могут поделить имущество, а тут еще больше проблем будет

Как докажете, что мы сожительствовали? Все мое. А он (она) в гости приехал (а)

Мне все равно