"СИБСОЦБАНК" подвел итоги своей деятельности в 2017 году, в целом продемонстрировав устойчивый рост по ряду показателей. В непростое в экономическом плане время банку удается активно развиваться и увеличивать активы, таким образом имея возможность делать клиентам наиболее выгодные предложения.

"Прошедший год стал довольно успешным для "СИБСОЦБАНКа". По итогам года активы банка увеличились на 15% и к 1 января нового года достигли 6336 млн рублей. Это увеличение произошло преимущественно за счет расширения доли чистой ссудной задолженности", — рассказали в банке.

Объем совокупного кредитного портфеля банка увеличился с начала года на 17%. Розничные кредиты, включая портфель ипотечных займов, продемонстрировали уверенный рост на 10% в 2017 году, до 966 млн рублей. Объем кредитов юридическим лицам прибавил с начала года 11% и составил 3200 млн рублей.

Основным источником фондирования для "СИБСОЦБАНКа" традиционно являются средства клиентов, доля которых составила в декабре 60%. В отчетном периоде объем средств физических лиц увеличился на 14%, до 3 576 млн рублей. Общий объем привлеченных средств к 1 января составил 5 804 млн рублей.

За 2017 год банк заработал 4,8 млн рублей чистой прибыли. При этом "СИБСОЦБАНК" в отчетный период осуществил формирование резервов на возможные потери в размере 379 млн рублей, что отражает консервативный подход банка к оценке рисков в условиях неопределенности в экономике. Капитал банка по состоянию на 1 января 2018 года составил 1 544 млн рублей, а норматив достаточности капитала Н1.0 превысил значение 18%, что свидетельствует о высоком уровне устойчивости и надежности банка (минимально допустимое регуляторное значение составляет 8%).

"СИБСОЦБАНК планомерно улучшает свои финансовые показатели. Банк активно развивается, подтверждая статус надежного финансового партнера для своих клиентов. Мы намерены сохранить этот тренд и в 2018 году", — комментирует председатель Правления "СИБСОЦБАНКа" ООО Дмитрий Тюнин.

"СИБСОЦБАНК" ООО. Лицензия Банка России №2015 от 26.12.2012г.