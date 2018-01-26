Фото: ibtimes.co.uk
Человекоподобный робот-женщина София сломался после вопроса о коррупции на Украине. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на депутата Верховной рады Алену Шкрум.
Она уточнила, что инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор", — цитирует агентство текст записи на Facebook-странице депутата.
Ранее во время делового завтрака в Давосе с Софией "побеседовал" глава Сбербанка Герман Греф, подискутировавший с роботом на тему искусственного интеллекта. София пошутила насчет распространенных стереотипов о роботах и согласилась прокатиться с главой Сбербанка на лыжах.
Софию создала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот разработан так, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью 2017 года София получила подданство Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство или подданство какого-либо государства.
Комментарии
Ранее во время делового завтра в Давосе с Софией "побеседовал" глава Сбербанка Герман Греф,
Его уровень)
видимо робот запрограммирован либералом в либеральной парадигме, поэтому либералов он понимает. А вот вопросы коррупции выходят за рамки либерастии, так как по сути является её порождением.
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странно, тема содержит широчайшее поле для юмора и обсуждения, а троллей нет. Они тут с Украины что ли?
26.01.2018 13:02
М
странно, тема содержит широчайшее поле для юмора и обсуждения, а троллей нет
Я да ты..вот уже два, а ты говоришь нет!
26.01.2018 13:02
М
М
видимо робот запрограммирован либералом в либеральной парадигме, поэтому либералов он понимает
Вань, но ведь Путин либерал.
Хохлы все вокруг разрушают, даже роботов
При вопросе про коррупцию в России вообще бы наверно взорвался)))))))))
26.01.2018 13:05
- гость -
но ведь Путин либерал.
это врятли.
26.01.2018 13:15
- гость -
это врятли.
Ты считаешь его ****лом?
"Президент России Владимир Путин в интервью, данном ряду российских и зарубежных телеканалов, утвердительно ответил на заявление журналиста, попросившего его подтвердить, что он «настоящий либерал и придерживается либеральных взглядов»."
26.01.2018 13:19
- гость -
Ты считаешь его ****лом?
нет только тебя
26.01.2018 13:12
- гость -
При вопросе про коррупцию в России вообще бы наверно взорвался))
наша коррупция мизерная по сравнению с несуном демократии.
26.01.2018 13:25
- гость -
Чё, сдулся?)))
26.01.2018 13:26
- гость -
наша коррупция мизерная по сравнению с несуном демократии.
Та ти шо!!?? По это "мизерной" коррупции ещё докторские диссертации будут писать. И она будет внесена во все учебники криминологии отдельной главой.
Если бы робота спросили о коррупции при строительстве Керчинского моста, робот просто самоуничтожился бы.
26.01.2018 13:27
- гость -
только дон кихоты с ветряными мельницами бьются, а я не идиот.
26.01.2018 14:05
- гость -
Это как
"Во время испытаний "Лада-Калина" на Дмитровском полигоне манекен вырвался и убежал."
26.01.2018 14:08
- гость -
а я не идиот.
Это типа аутотренинг такой?
А что украинцам на нашем форуме надо? А то они уже в каждой теме пишут. Деньги зарабатывают?
26.01.2018 14:12
- гость -
А что украинцам на нашем форуме надо?
А что ты имеешь против украинцев? Ты фашист?
26.01.2018 14:11
- гость -
мир дверь мяч, я в тренингах не нуждаюсь
это ты с утра тренируешься, а у меня сиеста
26.01.2018 14:18
- гость -
а у меня сиеста
Так вы геропеец?
гейропеец*
А что украинцам на нашем форуме надо? А то они уже в каждой теме пишут. Деньги зарабатывают?
Не деньги, а печеньки.
Как что делать?Ещё одну революцию гидности!Украинцам будут печеньки подсовывать,они будут кричать:"Долой золотые батоны!"Власть в Киеве в результате переворота сменится и наступит благодать.
Робот деньги со счета снимет, а на выдаче сломается. До роботов Сбербанку еще далеко.