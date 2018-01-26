Губернатор высказал претензии оппозиции, оппозиция высказала претензии губернатору — так можно охарактеризовать прошедший отчет главы Алтайского края Александра Карлина на сессии краевого парламента в четверг, 26 января.

Отчет проходил в двух форматах. Официальная часть, где глава региона представил доклад о деятельности органов исполнительной власти Алтайского края. Правда, отчет был скорее о социально-экономических итогах года.

Александр Карлин представил некоторые данные статистики промышленного, аграрного сектора, рассказал о поддержке бизнеса, 100-миллиардном консолидированном бюджете, поддержке муниципалитетов и так далее.

В зале было около 400 слушателей: депутаты регионального, муниципального уровней, а также депутаты Госдумы, министры краевого правительства, руководители краевых ведомств, общественники.

Такая разная позиция депутатов

Вторая часть отчета прошла в другом месте и в другом формате — уже в зале Парламентского центра, где традиционно проходит сессия АКЗС. Здесь глава региона отвечал на вопросы депутатов и даже вступил с ними в острую дискуссию, что бывает нечасто.

Фракция "Единая Россия" отчет губернатора и всю деятельность правительства торжественно поддержала. "Справедливая Россия" публично отказалась от популизма, с небольшим "но" отчет поддержала.

ЛДПР от голосования воздержалась, но не из-за самого отчета, а из-за проекта постановления АКЗС по отчету и сроков его представления в январе (раньше отчет губернатора представлялся депутатам в феврале, когда были готовы все статистические данные по прошлому, но вот уже второй год подряд — в январе).

КПРФ выступила резко против отчета.

А теперь подробнее.

Сергей Приб, глава фракции "Единая Россия":

"Гордость берет за то, что сделано на Алтае! Хотел бы поблагодарить лично Александра Карлина за тот патриотизм, который он в нас наливает. За ту систему работы, за ту связь с федеральным центром. Раньше в слове Барнаул две ошибки делали в Московском аэропорту, сегодня Алтай — это бренд".

Он говорил о том, что бизнес проснулся, в регионе строятся школы, ФАПы, туристические объекты, а бюджетная политика власти — лучшая во всей Сибири.

"Одна проблема — кадровая. Ее надо менять. Предлагаю создать рабочую группу, чтобы понять, какие подходы применять к местным управленцам: какие требования, какая мотивация, какая подготовка и как этим управлять", – отметил Сергей Приб.

Александр Молотов, глава фракции "Справедливая Россия":

"Это не повод для политических демаршей, а причина, по которой мы должны конструктивно взаимодействовать с краевой исполнительной властью. Ведь в конечном счете цель у нас всех и нашей деятельности должна быть одна — процветание родного Алтайского края и его жителей!"

В целом он назвал положительными тенденции в динамике развития экономики. А прирост валового регионального продукта, объемов промпроизводства – обнадеживающим.

"Ритейлеры обращают внимание на то, что рост оборота розничной торговли по итогам прошлого года (...) произошел преимущественно за счет увеличения продаж самых дешевых товаров. К примеру, в магазинах Алтайского края появилась колбаса – хотя назвать ее так можно лишь с огромной натяжкой, палка которой стоит 28 или 30 рублей, качественный алтайский сыр на полках магазинов все чаще заменяется чем-то похожим на пластилин с названием "сырный продукт", единственным "достоинством" которого является его относительно низкая цена (…). Мы считаем, что главная проблема нашего региона здесь и сейчас – это по-прежнему низкие доходы населения и даже бедность значительной его части".

Владимир Семенов, глава фракции ЛДПР:

"Надо признать, что отчет был обстоятельным, развернутым и наполненным большим объемом информации. Но у нас нет окончательной статистики за 2017 год, и мы не имеем достаточной информации для оценки работы. Мы похожи на врачей-шарлатанов, которые оказывают услуги за деньги по телефону: подышите в трубку, еще глубже — пневмонии у вас нет, у вас бронхит. Не было ни рабочих групп, ни обсуждения в комитетах (имеет в виду не работу губернатора и правительства, а работу самих же депутатов над отчетом — прим. ред.)".

Мария Прусакова, глава фракции КПРФ:

"Отчет не был сухим изложением цифр. Но в нем не отражены проблемы и недостатки в регионе. Власти региона в условиях сложной экономической ситуации прибегли к сокращению расходов, но за счет самой простой и незамысловатой операции — сокращения льготной поддержки, которую назвали оптимизацией. При этом с 1 января 2017 года на 25% была увеличена заработная плата министрам и депутатам".

В своем выступлении она сравнила Алтайский край с соседними регионами по индексу промышленного производства, темпам газификации, строительству, инвестициям в основной капитал. Сравнение было не в пользу Алтайского края.

Эмоциональный ответ губернатора

После позиций партий последнее слово взял глава региона.

"Я не сторонник политических дебатов, я человек не политизированный. И я не просто приглашал вас заглянуть в историю. Это история "красного пояса" Алтая. Когда такие умные политики с соответствующими программами руководили регионом, мы падали быстрее всех (в стране по социально-экономическим показателям — прим. ред.), — сказал он.

Он напомнил, что специально заранее направил членов правительства на встречи с депутатами, чтобы снять все спорные вопросы.

"Вам суток не хватает (на подготовку поправок к постановлению к отчету губернатора — прим. ред.), а мне минуты никто не дает", — сказал Карлин и удалился с сессии.