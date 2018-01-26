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Цех по производству матрасов загорелся утром 26 января в Новоалтайске, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар произошел в здании в микрорайоне "Придорожный". Данные о возгорании поступили в 09:53. Ликвидировать пожар удалось в 10:09.
Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительной причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнем.
Для тушения пожара от МЧС России привлекались семь человек личного состава, две единицы техники.
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