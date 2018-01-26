Фото: 29palms.ru
Сотрудники сгоревшего в Бийске приюта для животных просят помощи у всех неравнодушных. Об этом пишет "Катунь 24" со ссылкой на группу приюта в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, в ночь на пятницу, 26 января, стены и крышу приюта, который находится на улице Майской, охватило пламя.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:47. Огнем была охвачена площадь в 60 квадратных метров. Здание оказалось серьезно повреждено. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.
С огнем боролись восемь пожарных и две единицы техники. В 3:00 пожар был ликвидирован.
В сообщении неравнодушных людей просят взять щенков и кошек в тепло. "Они не выживут!" — подчеркивают в приюте. Кроме того, заведению требуются газовые и дизельные тепловые пушки, а также много еды для собак, поскольку варить в данный момент сотрудникам приюта негде. "Срочно! Прямо сейчас! Каждая минута на счету!" – отмечается в записи.
Комментарии
Бийчане помогите им, пожалуйста, мы далеко, даль животинок
Вот бедняги. И никто не поможет
Где такая улица в Бийске я что то не могу найти в ГИСе...
Надо помогать. Кто рядом отзовитесь. С помещением конечно сложно будет.
Ну что, начнём?))
У меня например есть изониазид..может у кого нибудь есть колбаса?
Где ссылка на группу?
26.01.2018 13:57
- гость -
Где ссылка на группу?
Вот izoniazid.ru
Можно номер карты, руководителя приюта, может быть деньги перекинуть, чтобы купили еды, если физически помочь не можем
ну можно и деньгами только дайте реальные номера
Спину продуло. Может у кого есть пояс из собачьей шкуры?
возьми песика из приюта вычеши шерсть сваляй пояс и лечись
Усыпить. Подобрали бездомную животинку, забил данные на сайте. Не забрали в течении суток - усыплять. Нечего содержать неделями, месяцами, годами.
Усыплять детей брошенных в детдом. Не забрали в течении суток - усыплять. Нечего содержать неделями, месяцами, годами.
Vanadiy2014
Хехехехее, маленький гестаповец))
26.01.2018 14:49
- гость -
Вы жестокий человек.
26.01.2018 14:49
- гость -
Усыплять детей брошенных в детдом
Угомонись, эSSесёнок))
когда просят о помощи, глупо писать всех убить , не правда ли?
Вы жестокий человек. в жисть никого не обидела
ну будут координаты карт не
26.01.2018 14:46
Vanadiy2014
Уймись, болезный. Тебя, судя по всему, в детстве покусали, не иначе. Содержат их не за твой счет, так что... Хочешь - содержи детей, вон их сколько в помощи нуждается.
Изониазид сам сожри, .
Катя, человеку изониазид не нанесёт вреда.
У меня например есть изониазид..может у кого нибудь есть колбаса?
Здоровья тебе и добрых людей рядом. Не дай бог,в твой дом придёт беда, что бы ни кто вот так не откликнулся.
Уймись, болезный. Тебя, судя по всему, в детстве покусали, не иначе. Содержат их не за твой счет, так что... Хочешь - содержи детей, вон их сколько в помощи нуждается.
Да и детям он не будет помогать. С такой злой душой даже соседям не поможет.
Блин, как жалко бедных, помочь вообще нечем, особенно из другого города, но пару сотен скинуть смогли бы многие, думаю, напишите реквизиты!!!! Амик, сказали А - давайте и Б!!! Куда деньги скидывать???
Народ! Группа в ВК - https://vk.com/predannost
Там есть вся инфа и реквизиты
Контактные номера:
89635756736 Наталья, 89520064701 Ирина, 89059886861 Нина.
Ванадий этот,больной человек,что с ним диалог вести.Мать его жаль,вырастила отброса.