Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что власти готовы выделить средства на дополнительное строительство двух новых школ в регионе. Такое заявление он сделал в четверг, 25 января, во время своего ежегодного отчета о работе исполнительной власти региона в 2017 году.
Будем строить новые школы, сказал губернатор, рассказывая о планах на текущий год.
"Я попросил бы глав Барнаула, Бийска, Новоалтайска в срок до двух недель внести предложения по поводу возможной дислокации новых школ в ваших муниципалитетах. У нас есть возможность, резервы найдем. Мы можем начать стройку в двух из мною названных муниципалитетах в текущем году", — заявил губернатор.
Но проект получит тот, кто более оперативно и качественно представит предложения.
Комментарии
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Никак в октагон их загонит?
Бред какой. Есть деньги на 2 школы-строй две. Когда будет на третью-построишь третью. Какие то соревнования на выбывание ...
можно спарринг устроить между главами. Спортивненько.. ))
А почему полицейским не предложили посоревноваться за квартиры? А на фото такие угрюмые стоят, а квартирки то шляпа.