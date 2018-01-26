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Тракторист в Турочакском районе Горного Алтая обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. По данным ведомства, 12 октября прошлого года трое жителей Турочакского района занимались очисткой деляны в урочище, расположенном в 20 километрах от села Иогач.
В СКР уточняют, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Обвиняемый решил припарковать трактор вплотную к стене жилого вагончика и, осуществляя движение задним ходом, не убедившись, что по ходу движения трактора никого нет, придавил 29-летнего знакомого к стене", — уточняют обстоятельства произошедшего в Следственном комитете.
В итоге потерпевший получил травмы грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. Он скончался на месте происшествия.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.
Комментарии
А вообще трактористы когда-нибудь трезвеют?