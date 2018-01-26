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Полицейские спасли замерзающих в легковом автомобиле водителя и пассажира. Инцидент произошел на трассе Камень-на-Оби — Корнилово, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что женщина-водитель сообщила о поломке машины в дежурную часть. По ее словам, автомобиль остановился в 20 километрах от города Камень-на-Оби. Из-за того, что на улице был 40-градусный мороз, ей и пассажиру нужна была срочная помощь.
Прибывший на место экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Долеченко и лейтенанта полиции Сергея Ильминского поместил замерзших людей в патрульную машину для обогрева. После этого женщину и мужчину доставили в Камень-на-Оби.
Стражи порядка просят водителей и пешеходов быть предельно осторожными в период сильного понижения температуры воздуха.
Водители должны проверять исправность машин перед выездом. Также им не рекомендуется выезжать на загородные дороги в одиночку, особенно если маршрут проходит по малонаселенным районам. При возникновении такой необходимости водители должны подготовиться к поездке: иметь при себе теплую одежду и обувь, телефон, запас горючего, продовольствия, подручные средства, позволяющие развести костер и дождаться помощи оперативных служб, если транспорт сломается или попадет в аварию.
Также в полиции призывают не оставаться равнодушными к людям, которые попали в сложную дорожную ситуацию в морозы, и сообщать об этом в полицию или администрацию ближайшего населенного пункта.
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