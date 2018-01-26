Фото: livejournal.ru
Житель Барнаула выпал из окна четвертого этажа многоквартирного жилого дома в центре города утром 26 января.
Инцидент произошел около семи часов утра по адресу: улица Чкалова, 57. О произошедшем порталу Amic.ru рассказала одна из жительниц этого дома.
Мужчине около сорока лет. По словам нашей собеседницы, примерно в шесть часов утра горожанин начал очень громко произносить слова, похожие на молитву. Все это слышали жильцы других квартир.
Подобные действия со стороны мужчины продолжались достаточно долго. Примерно в семь утра он выпал из окна.
На место ЧП прибыли медики скорой помощи, которые госпитализировали горожанина. На момент приезда врачей мужчина был жив.
В УМВД по Барнаулу порталу Amic.ru подтвердили данный факт, отметив, что в связи с произошедшим проводится разбирательство. Уточнить, каково состояние выпавшего из окна мужчины в данный момент, в полиции не смогли.
Комментарии
Да он наверное просто замерз колом вот и выпал
" Но как то раз с утра, я выпал из окна... "
Бывает такое
Я тоже много раз молился чтобы отпустило
Старый не вывез просто
26.01.2018 15:47
МАЛАДОЙ
Бывает такое
Я тоже много раз молился чтобы отпустило
Старый не вывез просто
знакой адрес