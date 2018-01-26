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Жительнице Калининграда отказали в получении маткапитала в связи с тем, что в свидетельстве о рождении ее первого ребенка фамилия матери написана с буквой "Е", а второго — с буквой "Ё". Женщина решила добиваться права на сертификат через суд, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда Калининграда.
В материалах дела сказано, что после того, как летом прошлого года у женщины родился третий ребенок, она обратилась в управление ПФР с заявлением о выдаче сертификата на получение маткапитала. Но управление отказалось выполнять ее просьбу на основании того, что в свидетельствах о рождении первого и второго ребенка по-разному написана фамилия матери.
"Жительница Калининграда в судебном порядке пытается доказать, что ей незаконно отказали в выдаче сертификата на средства материнского капитала из-за различного написания фамилии. Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами, в которых различается написание ее фамилии", — цитирует агентство сообщение.
Женщина через суд просит признать за ней право на получение государственного сертификата на средства материнского капитала. Судебное заседание назначено на 21 февраля текущего года.
Комментарии
наказать жестко лохушку что св-во о рождении накосячила, что бы другим неповадно было
Е\Ё - старая тема..тут нечему удивляться.
а второго - через "Ё"
Ё моё
...Верховный суд Российской Федерации в 2009 году утвердил постановление, что буквы «е» и «ё» в различных документах одного и того же человека являются равнозначными, и действительными по всем правам, если личность человека идентифицируется...
http://210fz.ru/zakon-o-napisanii-bukvy-e-i-yo-v-dokumentax/
К сожалению, Буська, плюют наши чинуши на все указы и законы, решения и постановления. Царьки местные