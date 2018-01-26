Январская распродажа подходит к концу, но "Формула М2" хочет завершить ее ярко и в последние 5 дней удивить своих покупателей: с 27 по 31 января магазин увеличивает скидки до 90%.
Покупателей ждут более 2500 акционных позиций, среди которых легко найти подходящий для себя товар. Отделочные материалы, электроинструменты, сантехника, товары для дома, декор и многое другое по невероятно низким ценам.
Распродажа в "Формуле М2" — отличный повод начать долгожданный ремонт, ведь в магазине представлен огромный ассортимент товаров для идеального воплощения данной задумки.
Адреса магазинов "Формула М2"
г. Барнаул:
Павловский тракт, 49/3,
пр. Красноармейский, 64,
пр. Космонавтов, 6г
г. Бийск:
ул. Революции, 92,
ул. Социалистическая, 13
г. Новосибирск:
ул. Красина, 69
Телефон горячей линии: 8 (800) 775 9000.