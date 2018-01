Фото: horrorzone.ru

Фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", являющийся фаворитом премии "Оскар", почти целиком повторяет сюжет пьесы Let Me Hear You Whisper ("Позволь мне услышать твой шепот") американского писателя Пола Зиндела, которая была написана в 1969 году. Такое заявление сделал сын Зиндела Дэвид, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian.

"Мы шокированы тем, что крупная киностудия без стеснения сняла ленту по мотивам работы моего отца, не упомянув о нем в титрах и не обратившись к нам по поводу авторских прав", — цитирует его слова издание.

Картина дель Торо рассказывает об уборщице, которая работает в секретной лаборатории в 1960-х и влюбляется в гуманоида-амфибию, над которой сотрудники проводят эксперименты. Она пытается спасти существо, когда узнает о планах ученых вскрыть амфибию. В "Позволь мне услышать твой шепот" похожий сюжет, но вместо гуманоидной рептилии там использовался дельфин. Подчеркивается, что многие сцены фильма и пьеса повторяются один в один.

Представители студии Fox Searchlight, которая владеет правами на картину дель Торо, назвали обвинения в плагиате не соответствующими действительности.

23 января "Форма воды" получила 13 номинаций на "Оскар", включая номинацию в категории "Лучший фильм". Лента стала фаворитом кинопремии этого года.