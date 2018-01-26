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Фаворита кинопремии "Оскар" уличили в плагиате

, ИА "Амител"
Представители студии Fox Searchlight заявили, что все обвинения в плагиате не соответствуют действительности

Фото: horrorzone.ru

Фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", являющийся фаворитом премии "Оскар", почти целиком повторяет сюжет пьесы Let Me Hear You Whisper ("Позволь мне услышать твой шепот") американского писателя Пола Зиндела, которая была написана в 1969 году. Такое заявление сделал сын Зиндела Дэвид, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Guardian.

"Мы шокированы тем, что крупная киностудия без стеснения сняла ленту по мотивам работы моего отца, не упомянув о нем в титрах и не обратившись к нам по поводу авторских прав", — цитирует его слова издание.

Картина дель Торо рассказывает об уборщице, которая работает в секретной лаборатории в 1960-х и влюбляется в гуманоида-амфибию, над которой сотрудники проводят эксперименты. Она пытается спасти существо, когда узнает о планах ученых вскрыть амфибию. В "Позволь мне услышать твой шепот" похожий сюжет, но вместо гуманоидной рептилии там использовался дельфин. Подчеркивается, что многие сцены фильма и пьеса повторяются один в один.

Представители студии Fox Searchlight, которая владеет правами на картину дель Торо, назвали обвинения в плагиате не соответствующими действительности.

23 января "Форма воды" получила 13 номинаций на "Оскар", включая номинацию в категории "Лучший фильм". Лента стала фаворитом кинопремии этого года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.01.2018 14:45
- гость -

Лабиринт Фавна хороший фильм. Но с этого, слышала, люди уходили из кинозала

0  0
26.01.2018 14:48
- гость -

Оба америкоса соснули.
А. Беляев, "Человек-амфибия", написан в 1927 году.
Шах и мат.

0  0
26.01.2018 14:51
- гость -


26.01.2018 14:48
- гость -


Мне тоже сразу человек-амфибия пришел в голову. Сюжет то поразительно похож!

0  0
26.01.2018 15:39
- гость -

26.01.2018 14:48
- гость -
26.01.2018 14:51
- гость -

А Беляев сплагиатил сюжет романа "Иктанэр и Моэзетта" французского писателя Жана де Ла Ир. 1909 год.

0  0
26.01.2018 16:57
- гость -


26.01.2018 15:39
- гость -
Возможно, но в любом случае оба америкоса соснули)

0  0
26.01.2018 17:09
- гость -

26.01.2018 16:57
- гость -
Это суд решит - кто соснул. Докажут плагиат - соснет мексиканец Дель Торо, не докажут - соснет американец, этот самый Зиндел. А Беляев сосет в любом случае.

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