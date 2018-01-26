Фото: r22.fssprus.ru
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Глеб Абатуров сменил место работы и переехал в Ленинградскую область.
В данный момент на сайте УФССП по Ленинградской области господин Абатуров уже значится главой управления.
Напомним, что в Алтайском крае он руководил региональным подразделением Федеральной службы с 2011 года, прибыв в Барнаул из Дагестана.
Читайте также: Названы доходы главных судебных приставов Алтайского края
В настоящее время обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю – главного судебного пристава Алтайского края исполняет Дмитрий Лабутин.
Глеб Абатуров родился 19 сентября 1982 года. Является выпускником юридического факультета Московского государственного открытого университета.
Службу начал в отделе организации работы по розыску должников и имущества должников.
Комментарии
какая -то крыша, видимо, в таком юном возрасте руководил такой организацией, а теперь в Питер
У глеба терминальная стадия. Сможет теперь из питера в эстонию за таблетками мотаться.
Чё за стадия?
У приставов такой кадровый голод, что карьеры делаются головокружительные!!!!
Он же вроде подполковник, а почему в новости "http://www.amic.ru/news/399319/" "Прятки с собственными детьми" он в погонах генерал-лейтенанта????
если он в 27 лет стал руководителем приставов Алтайского края, то почему бы в 35 не стать генералом?
Бредятина сивой кобылы
Для 17:41. Госслужба же. Раньше погоны как у военных. Теперь такие. Звание - классный чин не изменился.