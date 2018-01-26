Алтайская таможня рассказала об итогах 2017 года. По словам начальника отделения таможенной статистики Алтайской таможни Валентины Михеевой, общий внешнеторговый оборот увеличился почти на 18% (по сравнению с 2016-м - прим. ред.) и составил 630 миллионов долларов.
"Основные объекты экспорта — продовольственные товары. Номенклатура не меняется уже 15 лет. Это лес и лесоматериалы, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты и продукция химического назначения. Я бы выделила среди экспортеров Барнаульский патронный завод. Сегодня это лидирующее предприятие среди экспортеров Алтайского края", — рассказала Михеева.
Представитель ведомства отметила, что традиционно экспорт превышает импорт. От всего оборота экспорт составляет примерно 70%.
"Нашу работу оценивают по объему средств, перечисляемых в федеральный бюджет. Алтайская таможня перечислила в 2017 году очень большую сумму. Это порядка 37 миллионов долларов", — добавила представитель ведомства.
Основные партнеры в экспорте: Узбекистан, Украина, Таджикистан и Туркмения. За исключением Евразийского экономического союза, который с 2015 года активно расширяется, и сегодня в него входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. Среди партнеров из стран дальнего зарубежья, с кем работает Алтайская таможня: США, Китай, Афганистан, Германия и Литва.
Комментарии
вот прям в долларах и перечисляли? привыкайте к нашей нац ваалюте рубль!
а сколько перераспределила между заинтересованными личностями чо уж не уточнили,а? Работнички....