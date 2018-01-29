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Строим настоящее и растим будущее: холдинг "Алтайлес" отметил 10-летие

, ИА "Амител"
Сегодня в этой крупнейшей в регионе компании работает более четырех тысяч человек

Фото: пресс-служба холдинга Алтайлес

7 млрд рублей инвестиций, 5,5 млн кубометров пиломатериалов, более 4 тысяч сотрудников. Таковы итоги первого десятилетия работы лесной холдинговой компании "Алтайлес", которые торжественно подвели на годовом собрании руководителей и ветеранов предприятий, входящих в холдинг.

"Никогда в Алтайском крае не было такого уровня предприятий лесоперерабатывающей отрасли. Долгие годы мы отставали от мирового сообщества по технологии и качеству. А теперь мы сделали огромный шаг вперед", — отметил президент Союза организаций лесной отрасли Алтайского края Михаил Ключников.

Шаг вперед — это и новые, современные предприятия, и высококачественная разнообразная продукция, и глубокая переработка древесины.

Годом рождения лесной отрасли на Алтае считается 1947 год. Тогда, 70 лет назад, была создана государственная структура управления лесным фондом. Крупнейший лесной холдинг региона — "Алтайлес" — был создан в 2007 году. Сегодня в его составе 17 предприятий.

Холдинг "Алтайлес" арендует 31% от общей площади алтайского леса. В основном это Приобье и ленточные боры. В год предприятия холдинга заготавливают 1,4 млн кубов древесины. На собственную переработку направляется 60 тысяч кубометров пиломатериала. Деловая древесина перерабатывается на 86%.

В 2017 году компания "Алтайлес" выпустила продукции на 5,8 млн рублей. За десять лет этот показатель вырос более чем в два раза.

Зарплата на предприятиях холдинга превышает среднюю по Алтайскому краю.

Одно из направлений — домостроение. Генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников рассказал, что сегодня предприятия холдинга производят дома из клееного бруса, каркасно-панельные дома, деревянные двери и лестницы, погонажные изделия. Все производство высокотехнологичное.

В 2009 году компания произвела 2000 кубических метров жилья, а в 2017 году уже более 9100 кубометров.

Фото: Павловский ДОК

Еще вчера никто не мог и мечтать о том, что в нашем регионе будет производиться плита MDF. Пока этот товар ввозится из-за рубежа. Но уже завтра такой завод появится в Павловском районе.

Павловский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) начали строить в 2016 году. Запуск запланирован на ноябрь 2018 года. Сейчас вовсю идет монтаж оборудования.

"Павловский ДОК" — один из самых современных в мире, производство будущего, залог на много лет вперед. Здесь будет полный цикл производства: от бревна до плиты. Один только главный цех — 32 тысячи квадратных метров", — сообщил Иван Ключников.

Это самый амбициозный и самый дорогой проект холдинга — общий объем инвестиций превысит 6 млрд рублей.

Но есть и ряд других ключевых предприятий. В 2011 году был запущен Каменский, а в 2012 году Рубцовский лесодеревоперерабатывающие комбинаты (ЛДК). Первый до сих пор остается самым крупным ленточнопильным заводом в России. Предприятие "Каменский ЛДК" перерабатывает более 270 тысяч кубометров круглого леса в год.

"Рубцовский ЛДК" — 450 тысяч кубометров. В производстве сделан упор на тонкомерное сырье.

Но заготовка леса, переработка и производство — это только часть деятельности холдинга. Не менее важным направлением является лесовосстановление. За 10 лет новый лес высажен на площади 82,4 тыс. га. Это более 252 млн штук сеянцев. В холдинге есть 10 лесных питомников.

Большое внимание предприятия холдинга уделяют и пожарной безопасности. Вот здесь Алтайский край точно "впереди планеты всей". По словам директора по лесному хозяйству ЛХК "Алтайлес" Валерия Савина, на участках холдинга установлены 104 пожарные вышки, когда по закону требуется лишь 13, а пожарно-химических пунктов 98 при необходимых 24.

Мощная противопожарная база помогает минимизировать лесные потери в периоды лесных пожаров. Такие массово атаковали регион в 2008, 2009, 2010 годах. Всего за 10 лет на арендуемой площади было более 4,2 тыс. пожаров, крупных — семь.

Ежегодно холдинг "Алтайлес" отчисляет:
700 млн рублей в виде налогов;
300 млн рублей на охрану и защиту лесов;
150 млн рублей на лесовосстановление;
22 млн рублей на создание и поддержку социальной инфраструктуры.
"Алтайлес" отчисляет в бюджетные и внебюджетные фонды в несколько раз больше, чем все остальные предприятия лесной отрасли края. В 2017 году это более 800 млн рублей.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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