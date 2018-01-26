Фото: oblast45.ru
Улицу затопило водой в 30-градусный мороз в Барнауле в пятницу, 26 января, в результате коммунальной аварии.
На улице Горно-Алтайской близ дома №14а ранним утром произошел порыв трубопровода, вода вышла на поверхность.
Сотрудники Барнаульского водоканала локализовали повреждение, остановили выход воды и приступили к ликвидации последствий аварии.
В связи с произошедшим было ограничено водоснабжение в четырех домах. Восстановительные работы планируется завершить до конца дня.
Заявку на подвоз воды можно оставить по телефону: (3852) 28-22-00.
Комментарии
Стихия не дает расслабиться! Рвет даже хорошо отремонтированную инфраструктуру!
Поганые совки даже на сто лет задел сделать не смогли!)))
В СССР получили бесплатное жилье, а ныне за все плати.
Ребята, поставьте себя на место тех, кто этот прорыв латал при температуре ниже 30... и выразите, хотя бы, простое уважение к их труду! Воруют то "руководители", а дыры заделывают работяги.