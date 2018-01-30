Выставка WorldBuild Siberia/SibBuild 2018: две недели до открытия

Более 150 производителей и поставщиков из России, Азербайджана, Казахстана, Италии и Японии представят на выставке широкий ассортимент строительных и отделочных материалов.

Среди компаний: Colorificio San Marco, Decomaster, TM Ecoteck, KMEW, Trade Lock, "Дверная Биржа Цитадель", "ЕТС-Сибирь", "Идеал", "Сатурн", "Уральский гранит", "ЭксПроф", T.plast, TEGOLA, ГАММА, "Город Мастеров", "Мирта", "Коломенские краски", "Колорит", "ОПУС-Контракт", "Пеноплэкс", "Пиллар", "Родники-Литье", "ТИТАН", "Трофи", "Хантсман-НМГ" и другие компании.

Более 60 компаний примут участие в выставке впервые или продемонстрируют новую для строительного рынка Сибири продукцию.

Технологии для холодных регионов Сибири предложат 16 компаний из Японии. Они представят рабочие перчатки и резиновые сапоги, которые можно использовать даже в условиях Крайнего Севера, а также металлический сайдинг, приспособления для скалывания льда, снегозадерживающие крепления и другое.

Узнайте о других участниках выставки и новинках →

Посетите WorldBuild Siberia/SibBuild 2018, чтобы за короткое время ознакомиться с продукцией большого числа производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, заинтересованных в расширении каналов сбыта и прямом сотрудничестве с торговыми и строительными организациями из Сибирского региона.

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На самой крупной в Сибири выставке строительных и отделочных материалов впервые будет проходить Форум дизайнеров и архитекторов Сибири, где выступят известные эксперты из России и Великобритании. Организаторы форума ― концерн "Европласт", ГК DECOLE, Сибирская Ассоциация Дизайнеров и Архитекторов (САДА).

Организатор — "ITE Сибирь"

место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.sibbuild.com