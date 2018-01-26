Фото: chornobyl.in.ua
Стая волков во время аномальных холодов пришла в село Бугрышиха в Курьинском районе Алтайского края, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на заявления очевидцев.
Отмечается, что животные зашли в населенный пункт в дневное время, не обращая внимания на людей. К счастью, случаев нападения зверей на местных жителей не зафиксировано. Вероятно, волки имели интерес к находившимся в загоне лошадям.
Также издание информирует, что официального подтверждения данной информации пока нет.
Комментарии
проголодались, морозы то сибирские стоят.
Нужда заставляет.