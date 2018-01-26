Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль угодил в провал в асфальте на парковке в районе пересечения улиц Взлетная и Сиреневая в Барнауле, сообщили в паблике Barnaul 22.
"По словам очевидцев, на парковке у продуктового магазина автомобиль провалился под асфальт", — отмечает автор заметки.
Судя по фото с места событий, машину пришлось вытаскивать при помощи другого транспортного средства.
Комментарии
все чаще и чаще, видно из-за неправильной застройки движение грунтовых вод нарушили
Теснее надо многоэтажки ставить и больше этажей, чтобы потом все сразу под землю уходили. Разрешающим такие застройки пора прятаться в буржуйских странах, а то народ рассердится.