Екатеринбургская фирма "Медтехника" дважды включена в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв в исполнении двух контрактов с медучреждениями Алтайского края. Решение об этом приняла комиссия УФАС по итогам рассмотрения заявлений двух госзаказчиков.
Первое заседание комиссии было инициировано КГБУЗ "Алтайский краевой клинический перинатальный центр". Как было установлено материалами дела, ООО "Медтехника" победило в аукционе на поставку медицинских расходных материалов, существенно снизив начальную цену контракта, предложив поставить товар за 839,8 тыс. рублей.
Однако в установленные договором и последующими претензиями заказчика сроки товар так и не был поставлен. Поэтому в связи с неисполнением обязательств заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора и обратился в УФАС по Алтайскому краю с просьбой о включении недобросовестной компании в РНП.
Не повезло и КГБУЗ "Городская больница №4 Барнаула" — все та же уральская фирма, ставшая победителем аукциона на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию датчика для ультразвукового сканера (сумма контракта – 487,06 тыс. рублей), также не поставила товар в установленный срок.
Так как, согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением его условий является основанием для включения информации о таком участнике закупок в РНП, комиссия антимонопольной службы, рассмотрев оба заявления, приняла решение включить сведения об ООО "Медтехника" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
Напомним, что сведения о недобросовестных компаниях вносятся в РНП за каждое установленное нарушение. По сведениям сайта Единой информационной системы в сфере закупок, "Медтехника" в настоящее время включена в РНП территориальными органами управлений ФАС России уже 22 раза.
Нахождение в реестре не дает возможности два года участвовать в госзакупках. Только по истечении данного срока компания автоматически исключается из РНП.
Комментарии
откроют другое ООО, проблему то нашли. нужно дисквалифицировать должностных лиц ООО ответственных за выполнение гос.контракта.
Именно так и сделают. И снова ломануться к нам же - неоднократно наблюдал такое. Вот только не дисквалифицировать надо, а садить! Дабы отработали "нетрудовые доходы", блин!