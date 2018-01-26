Депутаты и активисты ЛДПР поздравили барнаульских студентов в Татьянин день. Подробности сообщили в пресс-службе партии.
Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Дмитрий Ворсин выступил перед студентами кооперативного техникума и заочниками РАНХиГС.
"Чиновники Минтруда должны вплотную заняться профессиональной ориентацией молодого поколения. Об этом нужно говорить в СМИ, снимать специальные программы. У нас же на экранах только развлекуха. А потом вчерашним выпускникам приходится терять время и переучиваться", — считает Дмитрий Ворсин.
Координатор Ленинского районного отделения ЛДПР в Барнауле Михаил Манин и активист партии Александр Пашковский тоже поздравили "грызунов науки" с Днем студента.
"Сейчас идет сессия и аудитории пустуют, но в коридорах вузов много молодежи. Мы прошлись по главному корпусу АлтГУ и поздравили ребят с праздником, раздали партийную газету. Студенты поблагодарили нас за поздравление и с интересом, временно забыв про экзамены, принялись за чтение нашей литературы", — рассказал Михаил Манин.
И. о. координатора Индустриального районного отделения ЛДПР Александр Мокров, координатор Центрального районного отделения ЛДПР Петр Кайдаш и активист ЛДПР Дмитрий Козлов вместе с поздравлениями зачитали студентам официальное послание от Владимира Жириновского.
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